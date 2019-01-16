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''Вас вб'ють!'' Що ювіляр Лановий говорив про Україну

6.4тЧитати матеріал російською

Скандальний російський актор Василь Лановий, якому 16 січня виповнилося 85 років, скаржився, ніби його вб'ють в Україні.

Про це він говорив у 2018 році, коментуючи відсутність можливості відвідувати країну.

"Мені зараз мої земляки з України (Кодима, Котовськ — мої рідні місця) дзвонять зі словами: "Василю Семеновичу, не треба туди приїздити до нас. Інакше вб'ють, с ..., і не вибачаться!" — не можуть пробачити, що я підтримав "повернення" (анексію) Криму. Такі ось часи настали! Ну, що робити... Війна! Хіба я не знаю, що це таке?", — сказав він.

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Василь Лановий

Василь Лановий

russianlook.com

Більше того, у 2017 році він розповідав, що є за національністю українцем, хоч і народився в Москві. Актор дотримувався тези Кремля про "братів, які жили поруч".

"На самому початку перебудови у нас із (дружиною Іриною Купченко) бували цілі політичні баталії. Тоді я дуже скоро зрозумів, куди хилять новоспечені демократи, які вирішили поділити величезну країну на окремі "князівства", а вона думала, що гарні гасла про капіталістичне процвітання — це правда", — говорив він.

Лановий зазначав, що його дружина "позбулася батьківщини і перетворилася в Україні на іноземку". "Я ненавиджу будь-який націоналізм, як російський, так і український", — додавав він.

Нагадаємо, що Міністерство культури України внесло прізвище Ланового до списку персон нон грата, яким заборонений в'їзд в країну. Він був одним з перших акторів, які у 2014 році виступали за анексію Криму.

Більше того, він з порушенням українських законів відвідував дитячий табір "Артек" у 2018 році.

Раніше OBOZREVATEL зібрав топ-5 найбільш скандальних цитат Ланового про Україну на честь його дня народження.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Лановий
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Комментарии на сайте не модерированы
andrei andrei
andrei andrei
Ссуки! Лановой не скандальный, а легендарный артист! Кстати, родители Василия Семеновича были украинскими крестьянами из села Стримба Кодымского района Одесской области.
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Іванов Іван
Іванов Іван
Выживший из ума старик. И не более того
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1
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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Это страшно!Старость и полный поцизм!
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1
andrei andrei
andrei andrei
Тамерланов гулям Тамерлана, Тварь бандерская, Лановой сегодня в свой 85-летний юбилей играет в спекталке театра Вахтангова "Посвящение Еве".
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