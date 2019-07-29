"Вас навчать на кнопки тиснути?" Українського шоумена рознесли через скандальне навчання "Слуги народу"

Український шоумен Олександр Скічко, який за результатами позачергових виборів до Верховної Ради пройшов до парламенту по мажоритарному округу №197 в Черкаській області від партії "Слуга народу", показав, як проходить навчання майбутніх політиків.
Так. на особистій сторінці в Instagram Скічко опублікував знімок з курортного міста Трускавець, де для майбутніх "слуг народу" з 28 липня проходить тренінг з підготовки до роботи в парламенті.
"Поки ЦВК встановлює остаточні результати виборів, ми починаємо 7-денний навчальний курс "Школа Зе-депутата"! Як на мене, чудова нагода познайомитися з колегами і попрацювати в команді!" – поділився Олександр.
Олександр Скічко
Instagram @aleksandrskichko
Його фоловери бурхливо відреагували на пост, вказавши, що подібні заходи є недоречними контексті управління країною. На їхню думку, вчити політиків потрібно було до того, як вони взяли участь у виборах.
"Вас там навчають, як на кнопки тиснути? Прийшли одні неуки, тепер ми витрачаємо гроші на ваше навчання. Хоча, коли порожня голова – вчити марно!" – відзначили розгнівані користувачі.
"А ви підете лікуватися до лікаря, який пройшов 7-денні курси? Думаю, ні. А чому тоді вважаєте, що зможете управляти країною?" – додали інші.
Як писав OBOZREVATEL, 26 липня стало відомо, що кандидати в народні депутати від президентської партії "Слуга народу", які пройшли в нову Верховну Раду, відправилися до Трускавця на семиденне навчання від Київської школи економіки.
При цьому стало відомо, що близько 5% майбутніх народних депутатів відмовилися від тижневого навчання. Решту ж чекають лекції від найкращих економістів України.
Пізніше в мережу злили скандальні фото тренінгу "слуг народу", де під час навчання майбутніх нардепів застосовувалася ненормативна лексика.
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