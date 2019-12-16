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16 грудня • оновлено в 14:03
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"Вас Бог покарає!" Собчак нарвалася на критику через богохульне вбрання

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Російська телеведуча Ксенія Собчак, яку запідозрили у вагітності, викликала ажіотаж несподіваним образом. Вона з'явилася в дивному головному уборі і сережках, на яких зображений Ісус.

Фото Собчак розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Вас Бог покарає!" Собчак нарвалася на критику через богохульне вбрання

Ксенія Собчак

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"Вас Бог покарає за такі сережки, зовсім сорому немає! Майте хоч повагу до вірян", "Боженька покарає за такі сережки", "Православненько, Ксеніє. Що далі? П'ятеро дітей, недільна школа, великодні пости?", "Не розумію, хреститися треба чи ні?", пишуть у мережі.

"Вас Бог покарає!" Собчак нарвалася на критику через богохульне вбрання
"Вас Бог покарає!" Собчак нарвалася на критику через богохульне вбрання
"Вас Бог покарає!" Собчак нарвалася на критику через богохульне вбрання
"Вас Бог покарає!" Собчак нарвалася на критику через богохульне вбрання
"Вас Бог покарає!" Собчак нарвалася на критику через богохульне вбрання

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Собчак спантеличила іншою модною зйомкою. Вона вибрала чорну вечірню сукню-максі, доповнивши лук панчохами в сітку і спортивними білими черевиками. Ногу поставила на бочку та провела рукою з димовою шашкою, створивши відчуття містики.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Ксенія Собчак
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