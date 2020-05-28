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28 травня • оновлено в 15:10
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Вар'ятам - 10 років: як змінилися актори та найяскравіші номери шоу

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28 травня виповнилося 10 років українському комедійному колективу "Вар'яти", який позиціонує себе як перше україномовне народне шоу.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав Сергій Притула. OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити найяскравіші номери коміків, а також побачити, як змінилися актори трупи.

Вар'ятам - 10 років: як змінилися актори та найяскравіші номери шоу

Проект з'явився в 2010 році в Тернополі і перший виступ пройшло 28 травня цього ж року під назвою "Перше україномовне гумор-шоу "Вар'яти".

Вар'ятам - 10 років: як змінилися актори та найяскравіші номери шоу

facebook.com/pg/varyaty

Вар'ятам - 10 років: як змінилися актори та найяскравіші номери шоу

facebook.com/pg/varyaty

Вар'ятам - 10 років: як змінилися актори та найяскравіші номери шоу

facebook.com/pg/varyaty

2 листопада 2016 року відбулася прем'єра телевізійної версії шоу на телеканалі Новий канал. Для цього була змінена схема виступів в шоу. В ефірі зустрічаються запрошені відомі особистості.

"10 років тому ми вперше вийшли на сцену саме під цим брендом, маючи до цього за спиною, кожен, ті чи інші успіхи у КВН. Це були надзвичайно цікаві 10 років! Період становлення і безгрошів’я. Притирання один до одного та прощання із тими, хто не бачив себе у цьому колективі. Професійне зростання і боротьба за те, щоб телевізійні менеджери та концертні організатори відійшли від шаблону "100% украиноязычный продукт не будет успешен на ТВ и не соберет аншлаг в Харькове или Днепре". Поступовий перехід від виступів у нічних клубах та "генделиках" на заході України до залів-тисячників по всій країні. Перший закордонний концерт у Празі. А потім смішні формування концертних графіків по типу "Вінниця-Торонто-Чикаго-Детройт-Нью-Йорк-Чернігів-Бердичів" чи "Лондон-Дублін-Коломия", - поділився спогадами Притула.

Вар'ятам - 10 років: як змінилися актори та найяскравіші номери шоу

facebook.com/pg/varyaty

Вар'ятам - 10 років: як змінилися актори та найяскравіші номери шоу

facebook.com/pg/varyaty

Вар'ятам - 10 років: як змінилися актори та найяскравіші номери шоу

facebook.com/pg/varyaty

Вар'ятам - 10 років: як змінилися актори та найяскравіші номери шоу

facebook.com/pg/varyaty

У 2019 році вийшов четвертий сезон шоу "Вар'яти".

Популярні випуски шоу "Вар'яти"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Притула заявив, що Володимир Зеленський за рік свого президентства помітно набрав у вазі, і це хороший знак.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Сергій Притула
Місце
Україна
Теги
шоу шоу-бизнес
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