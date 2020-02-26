Новий канал звернувся до суду з позовом про скасування заборони на в'їзд в Україну російській артистці Катерині Варнаві.

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом телеканалу в Службу безпеки і Міністерство культури. Про це повідомили на офіційній Facebook-сторінці суду.

Так, позивач просить скасувати наказ міністерства про внесення громадянки РФ Катерини Варнави в перелік осіб, які несуть загрозу національній безпеці України.

Катерина Варнава theater-light.ru

Підготовче засідання по справі Нового канал призначили на 24 березня 2020 року.

"Серед інших вимог позову – визнати протиправним звернення СБУ до Міністерства культури, молоді та спорту України про внесення Катерини Варнави до вищезазначеного переліку осіб", – вказали на сторінці ОАСК.

Нагадаємо, Катерина Варнава – російська телеведуча, кіноактриса, учасниця КВН і проекту Comedy Woman. В Україні Варнава разом з шоуменом Сергієм Притулою вела розважальне шоу "Хто зверху" на Новому каналі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірці Comedy Woman Катерині Варнаві заборонили в'їзд в Україну на 5 років у травні 2017 року. Причиною став виступ учасниць Comedy Woman в окупованому Криму в березні 2016 року.

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