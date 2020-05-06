Російська актриса Катерина Варнава, яка потрапила в "чорний список" в Україні, висловилася про заборону в'їзду в Україну та концерти в Криму.

Про це знаменитість розповіла в інтерв'ю Ксенії Собчак на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Катерина Варнава кадр з відео

Так, Варнава заявила, що любить Україну й не розуміє, чому їй заборонили в'їзд.

"Мене примушували не їздити в Україну, коли почався Майдан і війна. Попри все я поїхала, я шалено любила Україну. Я обожнюю Київ, я хотіла купити там квартиру, у Львові живуть родичі, завжди я безпосередньо була пов'язана з Україною. Зараз "Новий канал" намагається через суд скасувати заборону. Мені не пояснили причину: по-перше, мене не було на кримському фестивалі, по-друге, у нас були гастролі чорноморським узбережжям розплановані за рік. Закон (в Україні) був прийнятий заднім числом. Ми туди з'їздили, а через місяць прийняли закон. І ми не могли передбачити, що після цього буде він прийнятий", – говорить Варнава.

кадр з відео

Крім того, актриса заявила, що не поїде в Крим:

"Після цього я більше в Крим не їздила. І зараз теж не поїду, я хочу, щоб вирішилася ця проблема. Я якимось чином стала ворогом народу України, я людина, яка становить небезпеку для національної безпеки України".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Новий канал звернувся до суду з позовом про скасування заборони на в'їзд в Україну російській артистці Катерині Варнаві.