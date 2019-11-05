"Зухвала і сексуальна!" Варнава знялася абсолютно голою і викликала захват мережі

Російська телеведуча і актриса Катерина Варнава поділилася з шанувальниками пікантним фото.
Так, на ньому зірка позувала повністю голою, прикривши інтимні частини тіла руками. Крім того, вона приміряла коротку чорну перуку. Відповідний знімок Варнава опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Я точно підстрижуся. Ось прям клянуся. Не погрожую", — написала Катерина.
Катерина Варнава
Фото: instagram/kativarnava
Катерина Варнава повністю оголилася на камеру
Фото: instagram/kativarnava
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.
Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Катерини Варнави, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Катерина Варнава знялася абсолютно голою
Фото: instagram/kativarnava
Спокуслива Катерина Варнава
Фото: instagram/kativarnava
Катерина Варнава сексуально позує на камеру
Фото: instagram/kativarnava
Катерина Варнава засвітила пишні груди
Фото: instagram/kativarnava
Катерина Варнава повністю оголилася
Фото: instagram/kativarnava
Катерина Варнава в пікантній фотосесії
Фото: instagram/kativarnava
Катерина Варнава гола в ліжку
Фото: instagram/kativarnava
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Катерина Варнава вразила шанувальників еротичним відео. На ньому вона у відвертому чорному боді танцювала разом з колегою по Comedy Woman Дівою Скулкіною.
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