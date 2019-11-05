"Зухвала і сексуальна!" Варнава знялася абсолютно голою і викликала захват мережі

Російська телеведуча і актриса Катерина Варнава поділилася з шанувальниками пікантним фото.

Так, на ньому зірка позувала повністю голою, прикривши інтимні частини тіла руками. Крім того, вона приміряла коротку чорну перуку. Відповідний знімок Варнава опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Я точно підстрижуся. Ось прям клянуся. Не погрожую", — написала Катерина.

Катерина Варнава Фото: instagram/kativarnava

Катерина Варнава повністю оголилася на камеру Фото: instagram/kativarnava

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нової публікації зірки. Вони засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Катерини Варнави, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Катерина Варнава знялася абсолютно голою Фото: instagram/kativarnava

Спокуслива Катерина Варнава Фото: instagram/kativarnava

Катерина Варнава сексуально позує на камеру Фото: instagram/kativarnava

Катерина Варнава засвітила пишні груди Фото: instagram/kativarnava

Катерина Варнава повністю оголилася Фото: instagram/kativarnava

Катерина Варнава в пікантній фотосесії Фото: instagram/kativarnava

Катерина Варнава гола в ліжку Фото: instagram/kativarnava

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Катерина Варнава вразила шанувальників еротичним відео. На ньому вона у відвертому чорному боді танцювала разом з колегою по Comedy Woman Дівою Скулкіною.

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