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31 березня • оновлено в 19:43
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Варнава розкрила несподівану правду про особисте життя

2.6т
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Російська телеведуча і актриса Катерина Варнава поділилася подробицями свого приватного життя. Так, вона заявила, що не створена для шлюбу.

Артистка вже сім років зустрічається з танцюристом Костянтином Мякіньковим. Про свої стосунки вона розповіла в Instagram-ефірі "Мінаєв Live".

Варнава розкрила несподівану правду про особисте життя

instagram.com/kativarnava

"Для мене сам шлюб не так актуально сьогодні, тому що я самодостатня. І якщо іноді відчуваю себе максимально самотньою і незахищеною, це абсолютно мої проблеми, так званий ПМС. Я зрозуміла, що не створена для шлюбу. Можливо, хтось зрозуміє так: свого часу мене не покликали заміж, і я стара, нікому не потрібна діва. І це теж правда", - сказала Варнава.
Варнава розкрила несподівану правду про особисте життя

instagram.com/kativarnava

Вона додала, що її мама вже теж не чекає того, що дочка вийде заміж.

"Вона сказала: "Ти заміж не вийшла, і я черги з претендентів жодного разу не бачила". Теж права! Вона мені каже: "Ти - негарна. Ось Алсу - красива. Ти - цікава", - поділилася артистка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Катерина Варнава вразила шанувальників еротичним відео. На ньому вона у відвертому чорному боді танцювала разом з колегою по Comedy Woman.

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Автор
Марія Дідик
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