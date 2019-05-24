Варнава повністю оголилася на фото: пікантний кадр

Російська телеведуча, зірка Comedy Woman Катерина Варнава поділилася з шанувальниками відвертим фото.
Так, знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому Варнава позувала топлес, прикривши інтимні частини тіла великий капелюхом. Свій образ ведуча доповнила бежевими туфлями.
"Сонячне коло. Небо навколо. Це малюнок хлопчика. Намалював, вгадайте хто?", — прокоментувала свою публікацію Варнава.
Катерина Варнава
Фото з Instagram
Катерина Варнава топлес
Фото з Instagram
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нового знімка зірки. Вони засипали її компліментами.
"Красива", "Нереально круте фото", "Хто б мені такі ноги намалював! Фото — вогонь", "Дуже сексуальна", "Яка чудова фігура! Але більше не худни", — прокоментували люди.
Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Катерини Варнави, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.
Катерина Варнава оголена в ліжку
Фото з Instagram
Катерина Варнава
Фото з Instagram
Катерина Варнава повністю оголилася
Фото з Instagram
Катерина Варнава сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Катерина Варнава
Фото з Instagram
Катерина Варнава оголила груди
Фото з Instagram
Катерина Варнава в пікантній фотосесії
Фото з Instagram
Катерина Варнава в незвичному образі
Фото з Instagram
Катерина Варнава топлес
Фото з Instagram
Катерина Варнава танцює
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Катерина Варнава жорстко розкритикувала ведучу і співачку Ольгу Бузову. Так, на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram гумористка розмістила пост з фотографією Бузової та її колишнього чоловіка футболіста Дмитра Тарасова.
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