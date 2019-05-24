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Варнава повністю оголилася на фото: пікантний кадр

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Російська телеведуча, зірка Comedy Woman Катерина Варнава поділилася з шанувальниками відвертим фото.

Так, знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому Варнава позувала топлес, прикривши інтимні частини тіла великий капелюхом. Свій образ ведуча доповнила бежевими туфлями.

"Сонячне коло. Небо навколо. Це малюнок хлопчика. Намалював, вгадайте хто?", — прокоментувала свою публікацію Варнава.

Варнава повністю оголилася на фото: пікантний кадр

Катерина Варнава

Фото з Instagram

Варнава повністю оголилася на фото: пікантний кадр

Катерина Варнава топлес

Фото з Instagram

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Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нового знімка зірки. Вони засипали її компліментами.

"Красива", "Нереально круте фото", "Хто б мені такі ноги намалював! Фото вогонь", "Дуже сексуальна", "Яка чудова фігура! Але більше не худни", — прокоментували люди.

Варнава повністю оголилася на фото: пікантний кадр
Варнава повністю оголилася на фото: пікантний кадр
Варнава повністю оголилася на фото: пікантний кадр
Варнава повністю оголилася на фото: пікантний кадр
Варнава повністю оголилася на фото: пікантний кадр
Варнава повністю оголилася на фото: пікантний кадр

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Катерини Варнави, якими вона тішила шанувальників в мережі останнім часом.

Варнава повністю оголилася на фото: пікантний кадр

Катерина Варнава оголена в ліжку

Фото з Instagram

Варнава повністю оголилася на фото: пікантний кадр

Катерина Варнава

Фото з Instagram

Варнава повністю оголилася на фото: пікантний кадр

Катерина Варнава повністю оголилася

Фото з Instagram

Варнава повністю оголилася на фото: пікантний кадр

Катерина Варнава сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

Варнава повністю оголилася на фото: пікантний кадр

Катерина Варнава

Фото з Instagram

Варнава повністю оголилася на фото: пікантний кадр

Катерина Варнава оголила груди

Фото з Instagram

Варнава повністю оголилася на фото: пікантний кадр

Катерина Варнава в пікантній фотосесії

Фото з Instagram

Варнава повністю оголилася на фото: пікантний кадр

Катерина Варнава в незвичному образі

Фото з Instagram

Варнава повністю оголилася на фото: пікантний кадр

Катерина Варнава топлес

Фото з Instagram

Варнава повністю оголилася на фото: пікантний кадр

Катерина Варнава танцює

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Катерина Варнава жорстко розкритикувала ведучу і співачку Ольгу Бузову. Так, на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram гумористка розмістила пост з фотографією Бузової та її колишнього чоловіка футболіста Дмитра Тарасова.

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Особа
Катерина Варнава
Місце
Росія
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