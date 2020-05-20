Варнава показала стрункі ноги в яскравому вбранні

Російська актриса, зірка шоу Comedy Woman Катерина Варнава, яка нещодавно розповіла про пропаганду на росТВ, продемонструвала струнку фігуру. Так, вона показала, як танцює в яскравій сукні з розрізом.

Відео Варнава розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Богиня", "Катруся, ви принадність", "Ви крута", "Ну шикарна ж", "Ну яка ж розкішна! Ці запаморочливі ноги...", "Ви приголомшлива жінка", - коментують в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Катерина Варнава зізналася, що розлучилася зі своїм коханим Костянтином, з яким була у відносинах шість років.