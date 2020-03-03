Варнава показала помітно кругленький живіт

Російську телеведучу і актрису Катерину Варнаву запідозрили у вагітності. Так, вона вийшла на сцену в обтягуючому платті, яке підкреслило округлий живіт.
Сама артистка не коментує чутки. Фото розмістили в Telegram-каналі "За лаштунками".
instagram.com/kativarnava
Актриса виступала в Архангельську, де в парі з Марією Кравченко зіграла у виставі "Ангели на даху".
Зазначимо, що вже шість років Варнава зустрічається з танцюристом Костянтином Мякіньковим.
instagram.com/kativarnava
instagram.com/kativarnava
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Катерина Варнава вразила шанувальників еротичним відео. На ньому вона у відвертому чорному боді танцювала разом з колегою по Comedy Woman.
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