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3 березня • оновлено в 22:00
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Варнава показала помітно кругленький живіт

4.6т
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Російську телеведучу і актрису Катерину Варнаву запідозрили у вагітності. Так, вона вийшла на сцену в обтягуючому платті, яке підкреслило округлий живіт.

Сама артистка не коментує чутки. Фото розмістили в Telegram-каналі "За лаштунками".

Вагітна? Варнава показала помітно кругленький живіт

instagram.com/kativarnava

Актриса виступала в Архангельську, де в парі з Марією Кравченко зіграла у виставі "Ангели на даху".

Вагітна? Варнава показала помітно кругленький живіт
Вагітна? Варнава показала помітно кругленький живіт

Зазначимо, що вже шість років Варнава зустрічається з танцюристом Костянтином Мякіньковим.

Вагітна? Варнава показала помітно кругленький живіт

instagram.com/kativarnava

Вагітна? Варнава показала помітно кругленький живіт

instagram.com/kativarnava

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Катерина Варнава вразила шанувальників еротичним відео. На ньому вона у відвертому чорному боді танцювала разом з колегою по Comedy Woman.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Катерина Варнава
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
Оборзеватель совсем оборзел. Кому какое дело до того беременная она или нет? а слова то какие подобрали: заподозрили в беременности_ капбздец... Одни идоты тут пытаются п Исать, не иначе..
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Гоша Злой
Гоша Злой
наконец-то хорошая новость... даже новостище от обоза....
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Тьху, мля
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