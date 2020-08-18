Ван Дам зупинився в елітному київському готелі разом з дівчиною-українкою: скільки коштує проживання

Американський актор Жан-Клод Ван Дам прилетів до Києва для зйомок в бойовику "Останній найманець" разом зі своєю українською дівчиною Оленою Каверіною, яка родом з Кривого Рогу.

Як вдалося дізнатися OBOZREVATEL, пара зупинилася в одному з найрозкішніших київських готелів – Fairmont Grand Hotel та вибрала номер з видом на Дніпро. Доба в кімнаті такої категорії коштує приблизно 15 тисяч грн зі сніданком для двох.

Жан-Клод Ван Дам і Олена Каверіна (Instagram Олени Каверіної)

agoda.com

agoda.com

Про те, що пара живе в одному готелі, стало відомо завдяки Instagram-сторінці Олени. У соцмережі дівчина неодноразово ділилася фото з видами на готель й селфі, зробленими в його інтер'єрах. Що стосується Ван Дама, то він своє місце розташування не афішував, але його "здала" лікарка Наталія Криворот, яку запросили підлікувати зірку. Вона виклала у соцмережах фото з актором, на якому можна побачити: види, на тлі яких фотографувалася Каверіна, і панорама з балкона номера Жан-Клода дуже схожі.

Олена Каверіна (Instagram Олени Каверіної)

Ван Дам зупинився в елітному київському готелі разом з Оленою Каверіною (колаж)

Відомо, що Ван Дам зустрічається з Оленою Каверіною понад 10 років. Вони познайомилися на дискотеці в Таїланді й відтоді українка всюди супроводжує актора. Вона навіть набила його ініціали на шиї, а фотографією тату ділилася в соцмережах. Водночас Жан-Клод все ще перебуває в офіційному шлюбі з культуристкою Гледіс Португез. У них є двоє дорослих дітей.

Олена Каверіна і Жан-Клод Ван Дам (Instagram Олени Каверіної)

Олена Каверіна і Жан-Клод Ван Дам (фото - kp.ua)

Олена Каверіна (Instagram Олени Каверіної)

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що зйомки фільму компанії Netflix "Останній Найманець" стартували 14 серпня в Києві. У мережу потрапило відео сцени з головним героєм кінокартини Жан-Клод Ван Дамом.