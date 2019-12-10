Валюсі зі "Сватів" – 66: як вона виглядала в своїй першій ролі і зараз

Російська актриса, зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко 9 грудня відзначила свій день народження.

Так, їй виповнилося 66 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив нагадати, як актриса виглядала на зорі своєї кар'єри і зараз.

кадр серіалу "Свати"

Заслужена артистка Росії Тетяна Кравченко (справжнє прізвище Яковлева) народилася 9 грудня 1953 року в Донецьку. Дівчинку виховували матір і вітчим – рідний батько Тетяни помер, коли їй було всього три місяці.

Тетяна Кравченко в молодості 24smi.org

У школі відвідувала театральний гурток, а в 1971 році поїхала до Москви і з першої спроби вступила до Вищого театрального училища ім. М. С. Щепкіна, звідки пізніше перевелася до Школи-студії МХАТ.

Тетяна Кравченко в молодості 24smi.org

На випускному спектаклі Тетяни присутній режисер Марк Захаров: він одразу ж запросив молоду артистку до складу очолюваної ним трупи театру "Ленком". Актриса вирішила тоді взяти псевдонім – прізвище своєї прабабусі – і з тих пір відома як Тетяна Кравченко.

Тетяна Кравченко в молодості кадр фільму "Восьме чудо світу"

Першими роботами в кіно Тетяни Кравченко були фільми "Приїжджаючи" і "Літня поїздка до моря" (1977, 1978).

Тетяна Кравченко в молодості кадр фільму "Літня поїздка до моря"

З тих пір вона – знаменита російська актриса кіно і театру, але особливо глядачі полюбили її за роль Валюхи, або, точніше, Валентини Петрівни Будько в серіалі "Свати".

кадр серіалу "Свати"

У шлюб Тетяна Кравченко вступала двічі. Перший її чоловік – Володимир Лавинський, художник-постановник Школи-студії МХАТ. До народження дітей справа не дійшла, шлюб розпався через два роки. Другий чоловік – продюсер "Ленфільму" Дмитро Гербачевський, в шлюбі з яким Кравченко прожила шість років. Єдина дочка Тетяни – Анна – народилася в цьому союзі в 1986 році.

Тетяна Кравченко в спектаклі "День опричника" в театрі "Ленком" portal-kultura.ru

Як відомо, 2015 року Тетяні Краченко був заборонений в'їзд на територію України через те, що вона підтримала анексію Криму Росією і окупацію Донбасу.

кадр серіалу "Свати"

Як писав OBOZREVATEL, 6 листопада відзначив свій день народження актор Анатолій Васильєв, який зіграв Юрія Ковальова в серіалі "Свати". Йому виповнилося 73 роки.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!