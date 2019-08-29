"Валіть жити в Росію": скандальні ANNA MARIA розлютили мережу своїм виступом на "Новій хвилі"

Український дует ANNA MARIA, який раніше оскандалився своїми висловлюваннями про Крим, виступив на фестивалі "Нова Хвиля 2019" в Сочі і розлютив мережу.
Так, артистки взяли участь в конкурсній програмі фестивалю і посіли п'яте місце. Фото і відео з їхнього виступу розмістили в соціальній мережі Instagram.
"Прошу, не повертайтеся. Залишайтеся там. Позорище", "Хто їх туди делегував? Україну вони представляють... Співають звичайно круто, тому бажаю після перемоги залишитися в Росії", "Ну так валіть жити в Росію і виступайте там з путінськими підстилками", - пишуть в мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У лютому 2019 року дует ANNA MARIA брав участь у фіналі Національного відбору на конкурс Євробачення.
За день до цього дівчата серйозно оскандалилися в ефірікримськотатарського телеканалу ATR. Вокалістки, які народилися і виросли в Криму, в інтерв'ю з Романом Скрипіним відмовилися визнавати анексію півострова РФ, а також заявили, що "в Україні не йде війна з Росією".
У мережі виникла хвиля обурення через скандальне інтерв'ю. Користувачі назвали сестер "дешевими балалайками".
Заступник директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв заявив, що вони повинні бути виключені з Нацвідбору.
У Кабміні також закликали скандальних артисток відмовитися від участіу фіналі Нацвідбору, а адміністрацію конкурсу — не допустити, щоб на Євробачення в Ізраїль відправився хтось, хто не визнає російську агресію на території України.
Пізніше Роман Скрипін, який взяв гучне інтерв'ю у дуету ANNA MARIA, різко розкритикував організаторів конкурсу, які допустили участь колективу з проросійською позицією. Також він звернувся за роз'ясненнями до ведучого Нацвідбору Сергія Притули.
Той зухвало відповів журналісту, вказавши, що всього лише веде Національний відбір і не в його компетенції вибирати учасників, аналізуючи їхню громадянську позицію.
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