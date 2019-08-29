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"Валіть жити в Росію": скандальні ANNA MARIA розлютили мережу своїм виступом на "Новій хвилі"

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Український дует ANNA MARIA, який раніше оскандалився своїми висловлюваннями про Крим, виступив на фестивалі "Нова Хвиля 2019" в Сочі і розлютив мережу.

Так, артистки взяли участь в конкурсній програмі фестивалю і посіли п'яте місце. Фото і відео з їхнього виступу розмістили в соціальній мережі Instagram.

"Валіть жити в Росію": в мережі рознесли ANNA MARIA за "Новую волну"
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"Валіть жити в Росію": в мережі рознесли ANNA MARIA за "Новую волну"

"Прошу, не повертайтеся. Залишайтеся там. Позорище", "Хто їх туди делегував? Україну вони представляють... Співають звичайно круто, тому бажаю після перемоги залишитися в Росії", "Ну так валіть жити в Росію і виступайте там з путінськими підстилками", - пишуть в мережі.

"Валіть жити в Росію": в мережі рознесли ANNA MARIA за "Новую волну"
"Валіть жити в Росію": в мережі рознесли ANNA MARIA за "Новую волну"
"Валіть жити в Росію": в мережі рознесли ANNA MARIA за "Новую волну"
"Валіть жити в Росію": в мережі рознесли ANNA MARIA за "Новую волну"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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ANNA MARIA
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Чан Джеки
Чан Джеки
а че тока им там остатся тама ниже посписку какой то тарас п.дарас и ему тама место.возле кремлевской стены плачу-смеха.
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