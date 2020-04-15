Російська співачка Валерія поділилася пікантним фото і нарвалася на критику в мережі.

Відповідний знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала напроти дзеркала у незвичайному вбранні – сукні з подушки. Зазначимо, що таким чином Валерія взяла участь в флешмобі #quarantinepillowchallenge.

Валерія Фото: instagram/valeriya

"Ось чекаю, коли зануди скажуть: доросла, начебто, жінка, і вона туди ж. А я кажу: підіймайте собі та своїм близьким настрій будь-якими способами. Один погляд чоловіка, який говорив в момент моєї зйомки по телефону, чого вартий. Він взагалі нічого не зрозумів, чому я так одяглася і чому у мене такий вид ззаді", – написала співачка.

Валерія Фото: instagram/valeriya

Шанувальники Валерії звернули увагу на те, що у неї на фото "попливло дзеркало" і звинуватили співачку в невмілому фотошопі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Валерія одягнула відверте вбрання від українського дизайнера Ясі Міночкін.