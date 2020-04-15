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15 квітня • оновлено в 20:48
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Валерію спіймали на невмілому фотошопі

1.6т
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Російська співачка Валерія поділилася пікантним фото і нарвалася на критику в мережі.

Відповідний знімок артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала напроти дзеркала у незвичайному вбранні – сукні з подушки. Зазначимо, що таким чином Валерія взяла участь в флешмобі #quarantinepillowchallenge.

Валерія

Валерія

Фото: instagram/valeriya

"Ось чекаю, коли зануди скажуть: доросла, начебто, жінка, і вона туди ж. А я кажу: підіймайте собі та своїм близьким настрій будь-якими способами. Один погляд чоловіка, який говорив в момент моєї зйомки по телефону, чого вартий. Він взагалі нічого не зрозумів, чому я так одяглася і чому у мене такий вид ззаді", – написала співачка.

Валерія

Валерія

Фото: instagram/valeriya

Шанувальники Валерії звернули увагу на те, що у неї на фото "попливло дзеркало" і звинуватили співачку в невмілому фотошопі.

"Відвертий фотошоп!" Валерію розкритикували за пікантне фото
"Відвертий фотошоп!" Валерію розкритикували за пікантне фото
"Відвертий фотошоп!" Валерію розкритикували за пікантне фото
"Відвертий фотошоп!" Валерію розкритикували за пікантне фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Валерія одягнула відверте вбрання від українського дизайнера Ясі Міночкін.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Валерія Пригожина
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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