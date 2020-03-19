Валерію Леонтьєву – 71: куди зник легенда естради Росії та як виглядає зараз

Радянський і російський співак, композитор, народний артист Росії Валерій Леонтьєв 19 березня відзначає свій день народження.

Так, легенді російської естради виповнюється 71 рік. У зв'язку з цим OBOZREVATEL вирішив дізнатися, як зараз виглядає Валерій Леонтьєв і чим займається останнім часом (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Валерій Леонтьєв sobesednik.ru

Валерій Леонтьєв народився 19 березня 1949 року в селі Усть-Уса в Комі, в родині ветеринарів. Примітно, що до того, як потрапити на сцену, майбутня зірка встиг попрацювати на цегельному, молочному заводах, тесемником-мастильником на льнопрядильній фабриці, листоношею, електриком, кравцем.

У 1972 році Валерій Леонтьєв почав свою творчу кар'єру, коли в Домі культури у Воркуті відбувся його перший сольний концерт. Перший успіх надихнув Леонтьєва, і незабаром він переміг в регіональному конкурсі "Ми шукаємо таланти" в Сиктивкарі.

На початку 80-х Леонтьєва знали вже всі, він співав практично на всіх збірних концертах. У 1987 році Леонтьєв отримав звання заслуженого артиста Української РСР.

Свої концерти і танцювальні шоу артист ставить сам. Костюми Леонтьєва – також авторські. Валерій Леонтьєв відомий і як актор. На його рахунку картини "Захочу-полюблю", "На чужому святі", "Донька полковника" та інші.

У 2017 році Леонтьєв відзначив 45-річчя творчої діяльності. В одному інтерв'ю зірка естради заявив, що поки не збирається йти зі сцени.

Леонтьєва часто хвалять за те, як він виглядає в свої роки. Артист займається спортом, дотримується правильного харчування, режиму сну.

На адресу Леонтьєва часто звучить критика через те, що він надто захоплюється пластичними операціями і перестав бути схожим на самого себе. Сам Леонтьєв каже, що вдається до послуг пластичних хірургів не так уже й часто.

Валерій Леонтьєв Pinterest

Валерій Леонтьєв Pinterest

Також артист намагається не з'являтися на публіці без макіяжу. Крім того, за чутками Леонтьєв носить перуку, але сам він запевняє, що його волосся справжнє.

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