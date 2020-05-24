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24 травня • оновлено в 15:18
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Валерію атакували в мережі через слова Пригожина про важке життя

3.3т
Читати матеріал російською

Російську співачку Валерію розкритикували в мережі через скарги її чоловіка, продюсера Йосипа Пригожина, на важке життя артистів у зв'язку з карантином.

Так, на своїй сторінці в Instagram Валерія опублікувала новий пост, у коментарях під яким користувачі почали обговорювати висловлювання Пригожина.

Йосип Пригожин і Валерія

Йосип Пригожин і Валерія

tele.ru

Зокрема, співачка поділилася фотографією, зробленою на вулиці. Знімок зірка підписала так:

"Рідкісне фото на вулиці. З'їздили в продовольчий, завезли мамі продукти, хоч подивилися на неї здалеку".

Втім, такий пост знаменитості викликав бурхливі обговорення:

"Ваш чоловік просив про матеріальну допомогу, скаржився на те, що немає грошей. Як виживаєте?", "Добре виглядаєте. Зовсім не схоже, що вмираєте з голоду. Передайте Йосі, у якого страшно складне становище, – триматися! А то, може, ми скинемося, щоб він не "доїдав останнє"?", "Грошей вистачило? Чоловік ваш скаржиться, якщо що, допоможемо".

"Сосисок вислати?" Валерію атакували в мережі через слова Пригожина про важке життя
"Сосисок вислати?" Валерію атакували в мережі через слова Пригожина про важке життя
"Сосисок вислати?" Валерію атакували в мережі через слова Пригожина про важке життя
"Сосисок вислати?" Валерію атакували в мережі через слова Пригожина про важке життя
"Сосисок вислати?" Валерію атакували в мережі через слова Пригожина про важке життя
"Сосисок вислати?" Валерію атакували в мережі через слова Пригожина про важке життя
"Сосисок вислати?" Валерію атакували в мережі через слова Пригожина про важке життя

Примітно, що Валерія не стала ігнорувати зауваження користувачів:

"Сосисок вислати?" Валерію атакували в мережі через слова Пригожина про важке життя
"Сосисок вислати?" Валерію атакували в мережі через слова Пригожина про важке життя
"Сосисок вислати?" Валерію атакували в мережі через слова Пригожина про важке життя
"Сосисок вислати?" Валерію атакували в мережі через слова Пригожина про важке життя
"Сосисок вислати?" Валерію атакували в мережі через слова Пригожина про важке життя

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Сергій Шнуров прокоментував скарги продюсера Йосипа Пригожина на важке життя артистів під час карантину.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Йосип Пригожин Валерія Пригожина
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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