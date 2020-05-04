Валерія, Лепс, Сюткін та інші: кого з зірок потіснили красою їхні доньки

Діти ростуть неймовірно швидко і непомітно наздоганяють і переганяють своїх батьків. Так, доньки деяких знаменитостей виросли справжніми красунями і навіть зуміли затьмарити своїх зіркових батьків.

Як виглядають доньки Валерії, Валерія Сюткина, Григорія Лепса, Наталії Водянової, – дізнавався OBOZREVATEL.

Донька Наталії Водянової Нева

Наталія Водянова та її донька Нева instagram.com/natasupernova

Донька супермоделі Наталії Водянової та її першого чоловіка Джастіна Портмана Нева отримала у спадок м'які риси від батька і світле волосся від знаменитої мами. 14-річна дівчинка росте справжньою красунею, однак модельну кар'єру пророкують не їй, а її старшому брату 18-річному Лукасу.

Діти Наталії Водянової: Нева і Лукас instagram.com/natasupernova

Донька Валерії Анна Шульгіна

Валерія та її дочка Анна Шульгіна Personastars

Дочка Валерії та її колишнього чоловіка продюсера Олександра Шульгіна в дитинстві була пухкенькою, але потім схудла і перетворилася на справжню красуню. 25-річна Анна, як і всі діти Валерії, пішла стопами матері і професійно займається музикою. Дівчина виступає під псевдонімом SHENA.

Донька Валерія Сюткіна Віола Сюткіна

Валерій Сюткін і його дочка Віола eg.ru

Віола Сюткіна вже в 10-річному віці видала збірку своїх віршів і оповідань. Зараз дівчині 22 роки. Вона закінчила приватний Американський університет Парижа і театральний факультет Сорбонни, працює виконавчим продюсером російського фестивалю мистецтв "Черешневий ліс".

Доньки Григорія Лепса: Інга і Єва

Григорій Лепс і його дочка Інга peopletalk.ru

34-річна дочка Григорія Лепса і його першої дружини Світлани Дубинської Інга Лепс отримала одразу кілька дипломів за кордоном, зокрема, вона навчалася майстерності актора в Американській академії драматичного мистецтва, США. Інга знімається в кіно, кліпах, а також співає сама: 2018 року вона випустила сингл "Мир".

Григорій Лепс і його донька Єва sncmedia.ru

Дочка Лепса Єва, народжена в його другому шлюбі з танцівницею Анною Шапликовою, як і її батько, захоплена музикою. 17-річна дівчина займається вокалом і збирається вступати на факультет міжнародної журналістики до МГІМО.

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