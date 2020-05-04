Головна Новини
4 травня • оновлено в 23:01
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Валерія, Лепс, Сюткін та інші: кого з зірок потіснили красою їх доньки

4.9т
Читати матеріал російською

Діти ростуть неймовірно швидко і непомітно наздоганяють і переганяють своїх батьків. Так, доньки деяких знаменитостей виросли справжніми красунями і навіть зуміли затьмарити своїх зіркових батьків.

Як виглядають доньки Валерії, Валерія Сюткина, Григорія Лепса, Наталії Водянової, – дізнавався OBOZREVATEL.

Донька Наталії Водянової Нева

Наталія Водянова та її донька Нева

Наталія Водянова та її донька Нева

instagram.com/natasupernova

Донька супермоделі Наталії Водянової та її першого чоловіка Джастіна Портмана Нева отримала у спадок м'які риси від батька і світле волосся від знаменитої мами. 14-річна дівчинка росте справжньою красунею, однак модельну кар'єру пророкують не їй, а її старшому брату 18-річному Лукасу.

Діти Наталії Водянової: Нева і Лукас

Діти Наталії Водянової: Нева і Лукас

instagram.com/natasupernova

Донька Валерії Анна Шульгіна

Валерія та її дочка Анна Шульгіна

Валерія та її дочка Анна Шульгіна

Personastars

Дочка Валерії та її колишнього чоловіка продюсера Олександра Шульгіна в дитинстві була пухкенькою, але потім схудла і перетворилася на справжню красуню. 25-річна Анна, як і всі діти Валерії, пішла стопами матері і професійно займається музикою. Дівчина виступає під псевдонімом SHENA.

Донька Валерія Сюткіна Віола Сюткіна

Валерій Сюткін і його дочка Віола

Валерій Сюткін і його дочка Віола

eg.ru

Віола Сюткіна вже в 10-річному віці видала збірку своїх віршів і оповідань. Зараз дівчині 22 роки. Вона закінчила приватний Американський університет Парижа і театральний факультет Сорбонни, працює виконавчим продюсером російського фестивалю мистецтв "Черешневий ліс".

Доньки Григорія Лепса: Інга і Єва

Григорій Лепс і його дочка Інга

Григорій Лепс і його дочка Інга

peopletalk.ru

34-річна дочка Григорія Лепса і його першої дружини Світлани Дубинської Інга Лепс отримала одразу кілька дипломів за кордоном, зокрема, вона навчалася майстерності актора в Американській академії драматичного мистецтва, США. Інга знімається в кіно, кліпах, а також співає сама: 2018 року вона випустила сингл "Мир".

Григорій Лепс і його донька Єва

Григорій Лепс і його донька Єва

sncmedia.ru

Дочка Лепса Єва, народжена в його другому шлюбі з танцівницею Анною Шапликовою, як і її батько, захоплена музикою. 17-річна дівчина займається вокалом і збирається вступати на факультет міжнародної журналістики до МГІМО.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, де навчаються онуки Пугачової, донька Сюткіна, син Валерії та інші.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Аліна Мельник
Тема
Батьки і діти
Особи
Валерія Пригожина Анна Шульгіна Григорій Лепс Наталія Водянова
Місце
Росія
Теги
Новини Росії люди шоу-бизнес діти Краса зірки шоу
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
16
9
Смішно
2
Цікаво
2
Сумно
10
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Обоз! Цих, прогнутих перед путлєром, гріх навіть згадувати.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 12331.

    Вилікувалися: 1619. Померли: 303.

  • У світі захворіли вже більше 3,6 мільйона осіб, загинули – понад 250 тисяч.

  • В Україні продовжили карантин до 22 травня, однак послаблення почнуться з 11 травня.

  • У США оголосили про початок масового лікування COVID-19 ремдесівіром.

  • Британія звинуватила Росію в спробах вкрасти інформацію про вакцину від COVID-19.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги