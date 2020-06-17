Валерія поскаржилася на цькування з боку ЗМІ

Відома російська співачка Валерія звинуватила журналістів у наклепі щодо фінансового становища її родини.

У своєму Instagram зірка поскаржилася, що спочатку ЗМІ писали про те, що її сім'я жебракує, потребує допомоги, а тепер нібито її чоловік – композитор Йосип Пригожин – хоче купити особняк на Рублівці за 55 млн доларів.

Валерія та Йосип Пригожин Instagram Валерії

"Ну, хлопці, це вже ні в які ворота!!!!! Це ви називаєте журналістикою?????? Добре там Telegram-канали, яким немає довіри, але коли брехня виходить з вуст людини, яка завжди вважалася професійним журналістом, Андрія Караулова, який висновок можна зробити?" – обурилася співачка.

Вона зауважила, що у таких діях засобів масової інформації прослідковується "явне переслідування певних інтересів – політичних, або фінансових".

"Тепер, люди, які читають, думайте. (Дуже сподіваюся, що ті, хто вміє це робити, ще не зіпсувалися)", – додала Валерія.

Скріншот з Instagram-сторінки Валерії

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Валерію атакували в мережі через слова Пригожина про важке життя.

Також Валерія розповіла про домашнє насильство.