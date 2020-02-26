Російська співачка Валерія одягнула відверте вбрання від українського дизайнера Ясі Міночкіної.

Так, артистка з'явилася на публіці в сукні золотого кольору з глибоким декольте. Свій образ вона доповнила яскравим макіяжем. Відповідне фото Валерія опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

Валерія Фото: instagram / valeriya

"Продовжую і далі лінію нескромності. Пропоную вам, друзі, знову обговорити тему, підняту деякими підписниками, чи можна в Кремлівському палаці виступати у такому відвертому костюмі? А я тим часом від душі подякую його творцю за талант", – написала співачка.

Новини Зірка Голлівуду засвітилася на публіці в сексуальному топі від українського дизайнера

Валерія Фото: instagram/valeriya

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голлівудська актриса Демі Мур прийшла на святкування 10 річниці шлюбу Брюса Вілліса з Еммою Хемінг в сукні-вишиванці від українського дизайнера Vita Kin.

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