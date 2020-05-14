Вакарчуку – 45: найяскравіші цитати музиканта про Україну
Знаменитий український співак і музикант, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук в четвер, 14 травня, відзначає свій день народження. Так, йому виповнюється 45 років.
За свою кар'єру Вакарчук підкорив не тільки сцену в Україні, а й став відомим далеко за межами країни. При цьому музикант ніколи не був байдужим до того, що відбувається на його батьківщині. І, до речі, зараз бере активну участь в політичному житті країни.
Також протягом багатьох років Вакарчук вважається "лідером думок", а його висловлювання часто розбирають на цитати. OBOZREVATEL вирішив згадати найяскравіші висловлювання музиканта про Україну та український народ.
"Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків. Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни".
"Всі війни на землі починаються політиками, ведуться військовими, і закінчуються дипломатами".
"Людина, яка не має принципів – ніколи не стане щасливою. Нація, яка не має принципів – ніколи не стане успішною".
"Війна завжди змінює свідомість нації. Одні починають ще більше боятися. Інші – більше не бояться нікого. Як буде з нами? Залежить від нас самих".
"Популізм – наш опіум. Політики солодко брешуть. Люди беруть цю брехню з радістю. Ця правда – болісна. А популізм хоч на мить знімає біль".
"Для того, щоб не гинути на чужих війнах – нам потрібно виграти війну з власною байдужістю, власним страхом і власною безвідповідальністю".
"Патріотизм – це любов. Люблять не за щось, а тому, що не можуть не любити".
"Колись, наші нащадки назвуть перші 25 років історії України "період Кафки". Тому що його основним визначенням буде слово "абсурд".
"Головними ворогами України є свої ж комплекси та невігластво. Тому, головною зброєю повинні стати знання. Окопами – бібліотеки та навчальні класи".
"Раніше народ ходив до церкви та мріяв про нагороду на тому світі. Зараз дивиться ТБ і мріє про нагороду після виборів. Суть-то не змінюється".
"Коли меншість заважає більшості, то з неї завжди роблять ідіотів. Навіть коли насправді все навпаки. Така природа людини".
"Потрібно кожному змінювати щось у собі. Якщо ти станеш іншим, і навколо тебе мільйон людей стануть іншими, то і країна почне змінюватися".
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, помер колишній міністр освіти України та батько музиканта Святослава Вакарчука – Іван Вакарчук. Йому було 73 роки.