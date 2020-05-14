Вакарчуку – 45: найяскравіші цитати музиканта про Україну

Знаменитий український співак і музикант, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук в четвер, 14 травня, відзначає свій день народження. Так, йому виповнюється 45 років.

За свою кар'єру Вакарчук підкорив не тільки сцену в Україні, а й став відомим далеко за межами країни. При цьому музикант ніколи не був байдужим до того, що відбувається на його батьківщині. І, до речі, зараз бере активну участь в політичному житті країни.

Також протягом багатьох років Вакарчук вважається "лідером думок", а його висловлювання часто розбирають на цитати. OBOZREVATEL вирішив згадати найяскравіші висловлювання музиканта про Україну та український народ.

Святослав Вакарчук Фото: styler.rbc.ua

"Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків. Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни".

"Всі війни на землі починаються політиками, ведуться військовими, і закінчуються дипломатами".

"Людина, яка не має принципів – ніколи не стане щасливою. Нація, яка не має принципів – ніколи не стане успішною".

"Війна завжди змінює свідомість нації. Одні починають ще більше боятися. Інші – більше не бояться нікого. Як буде з нами? Залежить від нас самих".

Святослав Вакарчук Фото: rbc.ua

"Популізм – наш опіум. Політики солодко брешуть. Люди беруть цю брехню з радістю. Ця правда – болісна. А популізм хоч на мить знімає біль".

"Для того, щоб не гинути на чужих війнах – нам потрібно виграти війну з власною байдужістю, власним страхом і власною безвідповідальністю".

"Патріотизм – це любов. Люблять не за щось, а тому, що не можуть не любити".

Святослав Вакарчук Фото: rbc.ua

"Колись, наші нащадки назвуть перші 25 років історії України "період Кафки". Тому що його основним визначенням буде слово "абсурд".

"Головними ворогами України є свої ж комплекси та невігластво. Тому, головною зброєю повинні стати знання. Окопами – бібліотеки та навчальні класи".

"Раніше народ ходив до церкви та мріяв про нагороду на тому світі. Зараз дивиться ТБ і мріє про нагороду після виборів. Суть-то не змінюється".

"Коли меншість заважає більшості, то з неї завжди роблять ідіотів. Навіть коли насправді все навпаки. Така природа людини".

"Потрібно кожному змінювати щось у собі. Якщо ти станеш іншим, і навколо тебе мільйон людей стануть іншими, то і країна почне змінюватися".

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, помер колишній міністр освіти України та батько музиканта Святослава Вакарчука – Іван Вакарчук. Йому було 73 роки.