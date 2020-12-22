Вакарчук заявив, що новий кліп 'Знову' зняла його донька Діана

Український співак, соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук розповів, що новий кліп на пісню "Знову" зняла його донька Діана Фонарьова. Також дівчині допоміг у роботі її друг Олександр Коршак, який став режисером ролика.

За словами артиста, він вирішив довіритися молодим професіоналам і навіть не вносив правки в кліп. Про це знаменитість заявив в інтерв'ю Ігорю Кондратюку на YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як розповів Вакарчук, його донька вперше знімала такий ролик. Співак не робив зауважень і дуже задоволений виконаною роботою.

Також він вважає, що це "міст між поколіннями", які дивляться на світ по-новому.

Нагадаємо, "Океан Ельзи" – це український рок-гурт. Створений 12 жовтня 1994 року у Львові. Лідером і вокалістом гурту є Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук – український музикант, автор пісень, державний і політичний діяч. Голова політичної партії "Голос" з 12 червня 2019 року по 11 березня 2020 року.

Відзначимо, що Діана Фонарьова – це падчерка Вакарчука, донька його дружини Лялі Фонарьової.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярний український гурт "Океан Ельзи" випустив нову пісню під назвою "Тримай", а також опублікував кліп до неї.