Вакарчук вразив мережу сольною піснею: зворушливе відео підкорило шанувальників

Український музикант, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук презентував сольну пісню "Знову", яка стала першим треком у його авторському проєкті "Оранжерея".

Лірична і інтимна композиція викликала бурхливу реакцію у користувачів мережі – вони високо оцінили пісню, однак дехто був здивований тим, як змінився голос Вакарчука. Кліп "Знову" опублікований на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ми записали пісню ще працюючи над альбомом "Океану Ельзи", але зрозуміли, що це одна з тих пісень, у яких цікава своя доля. Наш басгітарист Денис і клавішник Мілош взяли не свої інструменти: вони зіграли на акустичних гітарах, а я зіграв на фортепіано. Ми відчули, що в цьому є певна енергія, яка варта того, щоб її записати в окремому проєкті", – висловився Вакарчук.

Святослав вакарчук презентував сольну пісню. Пресслужба

Разом з піснею "Знову" відбулася і презентація відео, знятого молодим режисером Олександром Коршаком в оранжереї на ВДНГ у Києві.

Музиканти проєкту Вакарчука "Оранжерея". Пресслужба

Користувачі мережі в коментарях під кліпом висловили захоплення піснею. Багато з них відзначили, що трек – дуже проникливий і душевний. Інші ж були здивовані тим, як по-новому зазвучав голос Вакарчука. Так, коментаторам здалося, що він став більше хрипливм, аніж раніше.

Вакарчука розхвалили в мережі. Скриншот

Сольна пісня Вакарчука сподобалася користувачам. Скриншот

Вакарчук презентував сольний трек і вразив користувачів. Скриншот

У мережі розхвалили трек Вакарчука "Знову". Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вакарчук показав архівні студентські фото і здивував шанувальників своїм зовнішнім виглядом.