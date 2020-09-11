Вакарчук відверто висловився про свої доходи

Лідер гурту "Океан Ельзи", колишній народний депутат від партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що вважає себе заможною людиною і не має наміру прибіднятися на публіці.

У той же час артист підкреслив, що не приховує своїх доходів, так як всі гроші заробив чесно. Про це він розповів в інтерв'ю для проекту "Слава +" на YouTube (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

"За українськими мірками було б несправедливо говорити, що я не заможна людина. Не треба прибіднятися. Я не рахую чужих грошей, ні багатих, ні бідних людей. Всі свої гроші заробив чесно, мені на життя вистачає. Більше, ніж є – не треба. Менше, сподіваюся, не буде", – заявив Вакарчук.

Вакарчук розповів про свої доходи. Скрішнот відео (YouTube)

Музикант також підкреслив, що невибагливий в побуті і має все необхідне для комфортного життя.

"Для чого потрібні гроші? На комфортний будинок, на подорожі та все. Ну і, напевно, на здоров'я і освіту. Я допомагаю здобути освіту родичам", – повідомив артист.

Вакарчук підкреслив, що володіє двома автівками, на одній з яких їздить дружина. Читайте докладніше про те, на якому автомобілі їздить Святослав Вакарчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Святослав Вакарчук розкритикував зіркове попурі на День Незалежності. За словами артиста, йому не сподобалося святкове шоу, яке влаштували на Софіївській площі 24 серпня і він вважає його недоречним в той час, коли в країні йде війна.