Вакарчук відверто розповів про стосунки з падчеркою

Український музикант, фронтмен гурту "Океан Ельзи" і політичний діяч Святослав Вакарчук розповів про стосунки зі своєю падчеркою Діаною.

В інтерв'ю передачі "Зірковий шлях" артист заявив, що для 27-річної Діани – доньки своєї дружини від першого шлюбу – він більше друг, ніж батько.

"Я не з тих, які вважають, що дітям потрібно влаштовувати життя. Це тільки в мінус піде. Тому Діана пробивається сама. Вона самодостатня, доросла, емансипована ... І, скажімо так, сучасна дівчина. І наші стосунки знову-таки дуже дружні ", – поділився подробицями співак.

Крім того, артист розповів, що Діана займається маркетингом в сфері моди та дизайну.

До слова, дружина Вакарчука - стиліст Ляля Фонарьова. Від першого шлюбу стиліст виховує доньку Діану. Спільних дітей у Фонарьовоъ і Вакарчука немає.

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