"Рано чи пізно, кожен візьме своє": Вакарчук розсекретив нову пісню в інтерв'ю OBOZREVATEL

Лідер партії "Голос" і соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук розсекретив шматочок своєї нової пісні.

Так, зробив він це в інтерв'ю програми "Орестократія" з Орестом Сохаром. Крім того, Вакарчук розповів, як написав її (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Святослав Вакарчук Скріншот з відео

"Вчора я приїхав додому досить пізно – прилетів зі Львова, де був з політичних питань. Підійшов до інструменту і буквально за годину написав нову пісню. Слова її насправді дуже цікаві... Я можу сказати шматочок тексту, вона ще не готова, але нехай у вас буде. Там будуть такі слова: "Рано чи пізно в небі настане новий день, рано чи пізно змінять слова старих пісень. І лиш любов була і є – рано чи пізно, кожен візьме своє", – поділився Вакарчук.

Святослав Вакарчук і Орест Сохар Скріншот з відео

Крім того, він додав, що вірить в те, що рано чи пізно любов, справедливість і якісь добрі речі переможуть. Просто до цього треба прагнути.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лідер партії "Голос" і соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук заявив, що буде продовжувати давати концерти, оскільки це дозволяє Конституція.

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