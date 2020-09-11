Вакарчук про смерть батька: я досі з ним спілкуюся

Український музикант, фронтмен гурту "Океан Ельзи" та політичний діяч Святослав Вакарчук розповів, як живе після втрати батька Івана Вакарчука.

Подробицями він поділився в інтерв'ю проєкту "Люкс ФМ", який виходить на YouTube. За словами артиста, він часто згадує свого батька й часом "спілкується з ним так, ніби він поруч". Однак, як зазначив Вакарчук, він намагається не жити минулим, а тільки пам'яттю про свою близьку людину (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Він був моїм найближчим другом... Я живу пам'яттю про нього, я живу спогадами, я живу його енергією. Я з ним спілкуюся часом так, ніби він поруч. Але згадувати минуле: "Ось як було добре, коли він був, і як погано зараз, коли його немає", – це безглуздо. Він, як людина аналітичний, ніколи б цього не підтримав", – поділився Вакарчук.

Святослав Вакарчук з батьком. 24tv.ua

Він також додав, що Іван Олександрович навчив його багатьом життєвим істинам: ніколи не звертати уваги на те, що говорять люди, і робити те, що відчуваєш правильним. Тепер співак та політик прагне, щоб батько ним пишався.

"Він навчив мене не звертати уваги на те, що говорять люди, і робити те, що вважаю правильним. Адже громадська думка може завести на такий неправильний шлях, що буде страшно... Смерть батька дала мені місію: я постійно хочу, щоб він мною пишався, щоб він бачив з неба і думав, що не дарма виростив і виховав сина. Це те, що я буду нести до кінця життя", – зізнався Святослав Вакарчук.

Вакарчук відверто розповів, як пережив смерть батька. скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, батько Святослава Вакарчука та колишній міністр освіти України Іван Вакарчук помер 4 квітня. Його поховали на Личаківському цвинтарі у Львові.