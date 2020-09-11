Вакарчук про скандальне попурі на День Незалежності: недоречно, коли в країні війна

Відомий український музикант, фронтмен гурту "Океан Ельзи" і політичний діяч Святослав Вакарчук розкритикував скандальне зіркове попурі на День Незалежності.

За словами відомого артиста, йому не сподобалося святкове шоу, яке влаштували на Софіївській площі 24 серпня і він вважає його недоречним в нинішній час в Україні. Про це йшла мова в інтерв'ю Славі Дьоміну для проекту "Слава +". Відео опубліковано на YouTube (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Мені не сподобалося попурі до Дня Незалежності. Я вважаю, що в той час, коли паралельно в Києві на Хрещатику проходив марш волонтерів, добровольців і військових, які захищали свою державу, робити таке шоу, на мою думку, було недоречно", – висловився артист .

Вакарчук назвав попурі на День Незалежності недоречним шоу. Скрішнот відео (YouTube)

Також, за словами Вакарчука, він не проти самої ідеї попурі, але шоу було зроблене не так, як воно повинно було виглядати в такий день.

"Коли я на вечірках з друзями вип'ю і маю гарний настрій, я дозволяю собі деякі речі, про які, чесно кажучи, і розповідати не хочеться, але не в День Незалежності і не коли в країні йде війна", – підкреслив співак.

Також Вакарчук прокоментував ситуацію з виконанням пісні "Там де нас нема" гурту "Океан Ельзи" під час попурі.

Святослав Вакарчук розкритикував попурі на День Незалежності. Скрішнот відео (YouTube)

"З юридичної точки зору ніхто не повинен був питати у нас про маленький шматочок пісні, тому що закон дозволяє. Тому ніяких правових претензій у нас немає... Питання в тому, що, якщо ви використовуєте і ви говорите, що це знакова музика для країни і є певні знакові артисти, і ці артисти живі, то можна було б хоча б запитати у них", – підсумував музикант.

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