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15 січня • оновлено в 00:10
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Вакарчук працює над новим альбомом "Океану Ельзи": нардеп зробив заяву

1.4т
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Нардеп і музикант Святослав Вакарчук до кінця 2020 року може разом з "Океаном Ельзи" випустити новий альбом групи.

Про це політик розповів у коментарі "24 каналу", відзначивши, що робота над новими піснями йде досить активно.

"Ми працюємо над можливістю випуску нового альбому. Багато вислуховую зараз демоверсій своїх пісень, які ми робили", – розповів Вакарчук.

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При цьому назви нового альбому і пісень лідер "Океану Ельзи" та партії "Голос" не розкрив.

Святослав Вакарчук не покидає музику

Святослав Вакарчук не покидає музику

Як писав OBOZREVATEL, раніше Вакарчук заявив, що буде продовжувати давати концерти, оскільки це дозволяє Конституція.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Кирило Лютий
Особа
Святослав Вакарчук
Місце
Україна
Теги
Партія Вакарчука "Голос" Океан Ельзи
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