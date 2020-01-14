Вакарчук працює над новим альбомом "Океану Ельзи": нардеп зробив заяву

Нардеп і музикант Святослав Вакарчук до кінця 2020 року може разом з "Океаном Ельзи" випустити новий альбом групи.

Про це політик розповів у коментарі "24 каналу", відзначивши, що робота над новими піснями йде досить активно.

"Ми працюємо над можливістю випуску нового альбому. Багато вислуховую зараз демоверсій своїх пісень, які ми робили", – розповів Вакарчук.

При цьому назви нового альбому і пісень лідер "Океану Ельзи" та партії "Голос" не розкрив.

Святослав Вакарчук не покидає музику

Як писав OBOZREVATEL, раніше Вакарчук заявив, що буде продовжувати давати концерти, оскільки це дозволяє Конституція.

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