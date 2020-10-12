Вакарчук показав архівні студентські фото і здивував шанувальників

Український музикант, фронтмен гурту "Океан Ельзи" і політичний діяч Святослав Вакарчук показав, як виглядав 29 років тому і розповів про роки навчання в університеті.

Свої студентські фото він опублікував на особистій сторінці в Instagram. Публікацію Вакарчук присвятив дню Львівського національного університету імені Івана Франка, який відзначали 11 жовтня. Саме там майбутній артист навчався кілька років на факультеті фізики.

"День Львівського Університету. Університету, в якому я навчався. Університету, в якому я займався наукою. Університету, який дав мені друзів, вчителів і навіть перших шанувальників молодого студентського гурту... А ще, університет – це тато, Іван Вакарчук. Моє найперше, найголовніше і найцінніше враження. Дякую, тату!" – написав музикант. Нагадаємо, що батько Святослава двічі був ректором Львівського університету і доктором фізико-математичних наук.

Святослав Вакарчук з одногрупниками (по центру) Instagram Святослава Вакарчука

На одному з кадрів Святослав Вакарчук позує поруч з одногрупниками фізиками-теоретиками. Кадр зроблений в кінці навчання орієнтовно у 1995 році.

Святослав Вакарчук з одногрупниками (другий зліва) Instagram Святослава Вакарчука

На інших фото зірка зображений 16-річним в студентському таборі, за три роки до першої репетиції колективу "Океан Ельзи". А також вже в складі гурту.

Святослав Вакарчук в 16 років (другий праворуч) Instagram Святослава Вакарчука

Святослав Вакарчук з учасниками гурту "Океан Ельзи" (другий зліва) Instagram Святослава Вакарчука

Святослав Вакарчук з учасником гурту "Океан Ельзи" (зліва) Instagram Святослава Вакарчука

Святослав Вакарчук з учасниками гурту "Океан Ельзи" (за хлопцем зліва) Instagram Святослава Вакарчука

Святослав Вакарчук в молодості Instagram Святослава Вакарчука

Святослав Вакарчук з учасниками гурту "Океан Ельзи" (другий зліва) Facebook-аккаунт Святослава Вакарчука

"Десять разів переглянула фото, не можу вас впізнати", "Слава найкрасивіший", "Круті спогади! Дякую, що поділилися", "Ого. Впізнав з другого разу", "Яка прикольна зачіска у вас", – написали люди.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, 4 квітня помер батько Святослава Вакарчука і колишній міністр освіти України Іван Вакарчук. Його поховали на Личаківському цвинтарі у Львові. Пізніше Святослав Вакарчук розповідав, як живе після втрати найріднішої людини.