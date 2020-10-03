Вайнштейну висунули нові звинувачення в сексуальному насильстві

Obozrevatel Люди 11:06, 3.10.2020 Оновлено: 11:13, 3.10.2020

Колишньому голлівудському продюсеру Харві Вайнштейну, який вже відбуває тюремне ув'язнення за сексуальні злочини, знову представили нові звинувачення в згвалтуванні.

На цей раз окружний прокурор Лос-Анджелеса Джекі Лейскі висунув звинувачення в шести епізодах сексуального насильства.

Про це повідомляє Reuters.

Харві Вайнштейн загрожує тюремний термін в 140 років.

Нові звинувачення в згвалтуванні стосуються подій десятирічної давності і охоплюють період з вересня 2004 року по листопад 2010 року.

Як стверджує прокурор, епізоди сталися в одному з готелів Беверлі-Хіллз.

Поки представники Вайнштейна не коментують нові звинувачення. У разі, якщо суд визнає його винним, його тюремний термін може вирости до 140 років.

До слова, зараз колишній продюсер засуджений до 23 років в'язниці.

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