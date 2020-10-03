Вайнштейну висунули нові звинувачення в сексуальному насильстві
Колишньому голлівудському продюсеру Харві Вайнштейну, який вже відбуває тюремне ув'язнення за сексуальні злочини, знову представили нові звинувачення в згвалтуванні.
На цей раз окружний прокурор Лос-Анджелеса Джекі Лейскі висунув звинувачення в шести епізодах сексуального насильства.
Про це повідомляє Reuters.
Нові звинувачення в згвалтуванні стосуються подій десятирічної давності і охоплюють період з вересня 2004 року по листопад 2010 року.
Як стверджує прокурор, епізоди сталися в одному з готелів Беверлі-Хіллз.
Поки представники Вайнштейна не коментують нові звинувачення. У разі, якщо суд визнає його винним, його тюремний термін може вирости до 140 років.
До слова, зараз колишній продюсер засуджений до 23 років в'язниці.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Кілька десятків жінок заявили про домагання з боку Вайнштейна. В кінці травня 2018 року його випустили з-під варти під заставу в мільйон доларів.
Перед тим Вайнштейн позбувся місця у власній однойменної компанії, нинішні власники якої навіть подумували змінити її назву. Продюсеру погрожували від 10 років в'язниці до довічного ув'язнення.
У березні 2020 року суд штату Нью-Йорка засудив Харві Вайнштейна до 23 років в'язниці. Його визнали винним у сексуальному насильстві.