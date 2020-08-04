Вагітну Гвоздьову розкритикували за участь в "Танцях з зірками": жінка відповіла

Вагітну хореографиню Ілону Гвоздьову розкритикувала в мережі за те, що вона бере участь в новому сезоні шоу "Танці з зірками".

Нагадаємо, танцівниця стане партнеркою українського телеведучого Дмитра Танковича. Знаменитості почали проводити репетиції. На рахунку Ілони вже є одна перемога в шоу.

Проте не всім сподобалося те, що Гвоздьова буде танцювати на останніх місяцях вагітності. Під останнім відео з Танковичем, яке зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, хейтери навіть бажали їм першими покинути шоу.

Гвоздьова танцюватиме з Дмитром Танковичем viva.ua

"Розрахунок на те, що вони швидко підуть!", "Вам народжувати в жовтні! Шоу до грудня, на кого ви Діму залишите?", "З повагою ставлюсь до Ілони, але це буде не чесно, є багато талановитих танцюристок, навіщо танцювати вагітною?", "Так ризикувати вагітній жінці, мізків немає", – написали в коментарях.

Гвоздьова не стала мовчати і відповіла хейтерам в Instagram-сторіз, що брати участь у "Танцях з зірками" – її особиста справа.

"Як я танцюватиму, що я танцюватиму, як буде мій малюк розвиватися – це також моя особиста справа. Тому, будь ласка, якщо комусь це не доставляє жодної радості, я вам можу побажати здоров'я, позитивних думок, живіть сьогодні, зараз. Розвивайтеся, кохайте, менше в собі накопичуйте зла, негативних емоцій", – прокоментувала танцівниця.

Вагітна Гвоздьова прокоментувала участь в "Танцях з зірками" Instagram @ilonagvozdeva

Як повідомляв OBOZREVATEL, організатори "Танців з зірками" розповіли, що четвертий сезон буде вражати не тільки яскравими зірковими учасниками, а й інноваційними рішеннями для танцювальних номерів.