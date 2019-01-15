Вагітність Меган Маркл: британські ЗМІ назвали стать та ім'я дитини

Герцогиня Сассекська Меган Маркл, дружина принца Гаррі народить дівчинку. Первістка пара назве Діаною на честь відомої матері принца.

Про це пишуть британські ЗМІ, спираючись на громадські думки і ставки букмекерів. Зауважимо, що плани майбутніх батьків як і раніше залишаються таємницею, водночас із популярною думкою суспільства згодні й експерти, які вивчають найвідомішу сім'ю держави.

Фото: dailymail.co.uk

Як пише Daily Mail, у минулі вихідні місцеві букмекерські контори через велику кількість запитів були змушені призупинити ставки на те, що у принца Гаррі та Меган Маркл народиться дівчинка: гравці активно ставлять на те, що це буде саме дівчинка, і назвуть її не інакше як Діаною.

Схожою думкою діляться експерти, які вивчають родину королівського дому. Якщо народиться дівчинка, то її напевне назвуть Діаною, Алісою, Мері, Елізабет або Вікторією, хлопчика — Джеймсом, Філіпом, Фредеріком або Артуром.

Раніше стало відомо, що у дитини Гаррі та Меган Маркл не буде титулу принца або принцеси. Річ у тому, що король Георг V, батько Єлизавети II, у 1917 році обмежив титули в королівській родині. Згідно з його указом, син Гаррі та Меган стане графом Дамбартоном, а дівчинка — леді Маунтбеттен-Віндзор. Ухвалити титул принца або принцеси для своїх онуків може тільки королева Єлизавета II (такий виняток вона вже зробила для дітей Кейт Міддлтон і принца Вільяма).

Фото: dailymail.co.uk

Як писав OBOZREVATEL, принц Гаррі і герцогиня Сассекська Меган Маркл втратили вже трьох персональних помічників. Причиною проблем королівської родини стало грубе поводження Маркл із персоналом, а також раптове погіршення характеру принца Гаррі.

Крім того, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що співробітники палацу прозвали Маркл "монстром" — за зневажливе ставлення до себе. За їхніми словами, герцогиня прокидається тоді, коли в Каліфорнії п'ята ранку (о першій годині дня за Лондонським часом). Вона оголошує їм непомірні вимоги, придумує нові правила і доводить усіх своїми примхами.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!