Вагітна зірка "Величного століття" Мер'єм Узерлі виходить заміж

Юля Ухіна Люди 12:19, 10.11.2020

Німецько-турецька актриса й зірка серіалу "Величне століття" Мер'єм Узерлі, яка готується вдруге стати мамою, заручена та планує вийти заміж за батька своєї майбутньої дитини.

Такими подробицями 37-річна знаменитість поділилася в інтерв'ю виданню Hürriyet. За словами Мер'єм, її новий коханий – американський бізнесмен. Він зробив їй пропозицію раніше, і вона погодилася. Узерлі зазначила, що поки вони не планують робити весілля через карантин, але воно відбудетьчя трохи пізніше.

"Мій коханий чоловік зробив мені пропозицію, і я відповіла згодою. Ми не зіграли весілля тільки тому, що я не хочу святкувати його в умовах пандемії з 20 або 30 гостями в масках. Я хочу влаштувати пишну урочистість", – пояснила актриса.

Мер'єм Узерлі виходить заміж
Instagram Мер'єм Узерлі

Крім того, Мер'єм Узерлі зізналася, що її майбутній чоловік переїхав заради неї до Німеччини. Також актриса додала, що у чоловіка вже склалися хороші відносини з її 6-річною донькою Ларою від турецького бізнесмена Джана Атеша.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка проєктів "Ліга Сміху" і "Жіночий квартал" Аліна Гордієнко вийшла заміж. Її обранцем став колега по сцені, комік Роман Блажкевич.

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