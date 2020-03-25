Учасниця гумористичного проєкту "Жіночий Квартал" виробництва студії "Квартал 95" Віра Кекелія, яка готується вперше стати мамою, показала оголене тіло на новому фото.

Так, на ньому зірка позувала з приспущеною шубою, доповнивши свій образ рукавичками золотистого кольору. Відповідний знімок Кекелія опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

Віра Кекелія Фото: instagram/kekeliavera

"Впевнена, що багато хто з вас в період карантину зайнявся чищенням своїх ноутбуків. Ось і мені скинули цю фотографію з підписом "бекстейдж". Але я таке бекстейджем назвати не можу. Тому із задоволенням ділюся з вами цим архівом", – написала вона.

Віра Кекелія Фото: instagram/kekeliavera

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від пікантного фото Кекелії. Вони засипали зірку компліментами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віра Кекелія вразила мережу пікантним фото. На ньому вона позувала в білій сукні з дуже глибоким вирізом, засвітивши груди.

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