Вагітна зірка 'Гри престолів' підкреслила великий живіт лосинами. Фото

Вагітну британську актрису, виконавицю ролі Санси Старк в "Грі престолів" Софі Тернер, помітили папараці під час прогулянки по Лос-Анджелесу зі своїм чоловіком Джо Джонасом.

Відповідні знімки були опубліковані в Instagram-акаунті Themoodmagazine. На них можна побачити, що Софі була одягнена в білий топ, сірий жакет і обтислі лосини, які підкреслили її кругленький животик. Зазначимо, що свій образ зірка доповнила білими кросівками, сумкою і захисною маскою.

Вагітна Софі Тернер з чоловіком Джо Джонасом (джерело – Instagram-акаунт – Themoodmagazine)

Вагітна Софі Тернер з чоловіком Джо Джонасом (джерело – Instagram-акаунт – Themoodmagazine)

Вагітна Софі Тернер з чоловіком Джо Джонасом (джерело – Instagram-акаунт – Themoodmagazine)

Софі Тернер помітили з округлим животом (джерело – Instagram-акаунт – Themoodmagazine)

Софі Тернер помітили з округлим животом (джерело – Instagram-акаунт – Themoodmagazine)

Нагадаємо: про вагітність Софі Тернер ЗМІ заговорили ще в лютому. Офіційних підтверджень чи спростувань цього від подружжя поки не надходило. Однак на кадрах помітно, що вже скоро в актриси з'явиться первісток.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Софі Тернер вийшла заміж за співака Джо Джонас в травні 2019 року. Пара уклала шлюб в Лас-Вегасі.