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Вагітна зірка "Гри престолів" підкреслила великий живіт лосинами. Фото

Крістіна Долматова
Крістіна Долматова
люди
1,5 т.
Вагітна зірка 'Гри престолів' підкреслила великий живіт лосинами. Фото

Вагітну британську актрису, виконавицю ролі Санси Старк в "Грі престолів" Софі Тернер, помітили папараці під час прогулянки по Лос-Анджелесу зі своїм чоловіком Джо Джонасом.

Відповідні знімки були опубліковані в Instagram-акаунті Themoodmagazine. На них можна побачити, що Софі була одягнена в білий топ, сірий жакет і обтислі лосини, які підкреслили її кругленький животик. Зазначимо, що свій образ зірка доповнила білими кросівками, сумкою і захисною маскою.

Вагітна Софі Тернер з чоловіком Джо Джонасом (джерело – Instagram-акаунт – Themoodmagazine)

Вагітна Софі Тернер з чоловіком Джо Джонасом (джерело – Instagram-акаунт – Themoodmagazine)

Вагітна Софі Тернер з чоловіком Джо Джонасом (джерело – Instagram-акаунт – Themoodmagazine)

Вагітна Софі Тернер з чоловіком Джо Джонасом (джерело – Instagram-акаунт – Themoodmagazine)

Вагітна Софі Тернер з чоловіком Джо Джонасом (джерело – Instagram-акаунт – Themoodmagazine)

Вагітна Софі Тернер з чоловіком Джо Джонасом (джерело – Instagram-акаунт – Themoodmagazine)

Софі Тернер помітили з округлим животом (джерело – Instagram-акаунт – Themoodmagazine)

Софі Тернер помітили з округлим животом (джерело – Instagram-акаунт – Themoodmagazine)

Софі Тернер помітили з округлим животом (джерело – Instagram-акаунт – Themoodmagazine)

Софі Тернер помітили з округлим животом (джерело – Instagram-акаунт – Themoodmagazine)

Нагадаємо: про вагітність Софі Тернер ЗМІ заговорили ще в лютому. Офіційних підтверджень чи спростувань цього від подружжя поки не надходило. Однак на кадрах помітно, що вже скоро в актриси з'явиться первісток.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Софі Тернер вийшла заміж за співака Джо Джонас в травні 2019 року. Пара уклала шлюб в Лас-Вегасі.

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