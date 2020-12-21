Вагітна Василіса Фролова заразилася коронавірусом

Українська телеведуча Василіса Фролова, яка нещодавно оголосила про свою вагітність, заразилася коронавірусом.

Такою інформацією 42-річна знаменитість поділилася на особистій сторінці в Instagram, оприлюднивши фото, зроблене під час забору крові на аналізи. Багато про свої симптоми Фролова не писала, але зазначила, що не відчуває запахів.

"Ніколи ще нашатир так не пахнув. Привіт, COVID-19", – написала вона.

Василіса Фролова заразилася коронавірусом Instagram Василіси Фролової

Шанувальники телеведучої зізналися, що стурбовані цією новиною і висловили надію, що в майбутньої мами COVID-19 пройде легко і без ускладнень.

Та невже? Якнайшвидшого і легкого одужання;

Ой, Василісо. Сподіваюся, що тільки нюх пропав і через три дні все мине;

О, ні. Одужуйте;

Нехай пройде все легко;

Нехай у вас обох все буде гаразд;

Нагадаємо, що про свою вагітність Фролова розповіла в листопаді 2020 року. Знаменитість також показала свої фото "в положенні", зняті в Дубаї. До речі, про те, хто є батьком дитини Василіси, нічого невідомо. Телеведуча ретельно приховує своє особисте життя.

Вагітна Василіса Фролова elle.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Василіса Фролова в ефірі української програми дозволила собі гучні та агресивні висловлювання проти українських пісенних квот на радіо.