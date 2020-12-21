Вагітна Василіса Фролова заразилася коронавірусом

Юля Ухіна
Юля Ухіна
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Василіса Фролова заразилася коронавірусом

Українська телеведуча Василіса Фролова, яка нещодавно оголосила про свою вагітність, заразилася коронавірусом.

Такою інформацією 42-річна знаменитість поділилася на особистій сторінці в Instagram, оприлюднивши фото, зроблене під час забору крові на аналізи. Багато про свої симптоми Фролова не писала, але зазначила, що не відчуває запахів.

"Ніколи ще нашатир так не пахнув. Привіт, COVID-19", – написала вона.

Василіса Фролова заразилася коронавірусом

Шанувальники телеведучої зізналися, що стурбовані цією новиною і висловили надію, що в майбутньої мами COVID-19 пройде легко і без ускладнень.

  • Та невже? Якнайшвидшого і легкого одужання;

  • Ой, Василісо. Сподіваюся, що тільки нюх пропав і через три дні все мине;

  • О, ні. Одужуйте;

  • Нехай пройде все легко;

  • Нехай у вас обох все буде гаразд;

Вагітна Василіса Фролова заразилася коронавірусом
Вагітна Василіса Фролова заразилася коронавірусом
Вагітна Василіса Фролова заразилася коронавірусом
Вагітна Василіса Фролова заразилася коронавірусом
Вагітна Василіса Фролова заразилася коронавірусом

Нагадаємо, що про свою вагітність Фролова розповіла в листопаді 2020 року. Знаменитість також показала свої фото "в положенні", зняті в Дубаї. До речі, про те, хто є батьком дитини Василіси, нічого невідомо. Телеведуча ретельно приховує своє особисте життя.

Вагітна Василіса Фролова

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Василіса Фролова в ефірі української програми дозволила собі гучні та агресивні висловлювання проти українських пісенних квот на радіо.

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