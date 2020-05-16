Вагітна учасниця "Від пацанки до панянки" розповіла про викидень

Учасниця реаліті "Від пацанки до панянки" і першого сезону "Супермодель по-українськи" (Новий канал), яка нещодавно повідомила про свою вагітність, поділилася особистою історією про викидень.

Дівчина розповіла, що раніше вже була вагітна, але втратила дитину. Це стало для неї важким ударом, повідомила виданню OBOZREVATEL прес-служба Нового каналу.

Роговенко також розповіла про те, як дізналася про свою другу вагітність.

Влада Роговенко Прес-служба

"У мене дуже регулярний цикл, тому, коли він збився, я відразу запідозрила вагітність. Перші ознаки відчула декількома днями раніше. Адже знаю, як відчуває себе жінка в положенні, так як вже була вагітна. Але першого разу у мене стався викидень" , – поділилася Влада.

Дівчина вказала, що відразу після того, як аптечний тест показав позитивний результат, звернулася в лікарню, щоб бути впевненою, чи все в порядку.

Вагітна Влада Роговенко Прес-служба Нового каналу

"Я боялася, що повториться мій перший сумний досвід. Але УЗД нічого не показало. Термін був маленький. Коли лікарі підтвердили вагітність, я здала всі аналізи і рано стала на облік", – додала Влада.

Дівчина також розкрила фанатам стать дитини – вона стане мамою хлопчика. Малюк має з'явитися на світ на початку жовтня.

Влада Роговенко Прес-служба Нового каналу

"Налаштувалася вже на лялечки і замки, а тепер будуть нескінченні однакові машинки. У будь-якому випадку, дитина – це прекрасно. І я рада тому, що буду мамою сина. Дуже чекаю моменту, коли візьму на руки маленького "дракончика", – підсумувала Влада , додавши, що хотіла б назвати малюка Марком.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше героїня популярного реаліті "Від пацанки до панянки" (Новий канал) Вікторія Кошутіна розповіла, що не виходить з дому через страх розправи, так як їй постійно погрожують.

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