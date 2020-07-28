Вагітна учасниця російського 'Холостяка' заразилася коронавірусом

Вагітна ексучасниця російського шоу "Холостяк" з Олексієм Воробйовим Наталія Горожанова заразилася коронавірусом.

Про це 31-річна жінка розповіла на особистій сторінці в Instagram. За словами Наталії, почалося все зі звичайного нежитю і часткової втрати нюху. Однак лікаря вона викликала тільки після того, як її температура серйозно піднялася, а самопочуття погіршилося.

"Почалося все поступово. Першим з'явився нежить. Після – часткова втрата нюху. Але таке бувало і при звичайній застуді, тому не панікувала і не поспішала до лікарів та за аналізами. Коли нюх пропав повністю і температура піднялася до 38, стало тяжко: кістки ломило, очі сльозилися. Викликала швидку. Приїхали, поміряли температуру, тиск, перевірили кисень в крові й на основі останнього сказали, що треба їхати робити КТ, адже є всі ознаки корони. Я спочатку опиралася, говорила, що всі вдома лікуються і я зможу, але бригада швидкої мене переконала у зворотному зробивши пару дзвінків лікарям, де на гучного зв'язку я почула дійсно важливі та незаперечні аргументи до госпіталізації", – зазначила Горожанова.

Вагітна учасниця "Холостяка" Наталія Горожанова заразилася коронавірусом (Instagram Наталії Горожанової)

Вона також додала, що в лікарні її відправили на комп'ютерну томографію, щоб перевірити легені. Як результат – двостороння пневмонія.

"КТ показав двосторонню пневмонію. Початкова стадія. На такій стадії не госпіталізують, а лікуються вдома, але знову ж таки не в моєму стані", – заявила жінка.

Вагітна учасниця "Холостяка" Наталія Горожанова заразилася коронавірусом (Instagram Наталії Горожанової)

Горожанова зазначила: попри вагітність, вона не переживає за результат хвороби. Жінка перебуває під наглядом медиків, які капають вітаміни, колють антибіотики й постійно вимірюють рівень кисню в крові.

Вагітна учасниця "Холостяка" Наталія Горожанова заразилася коронавірусом (Instagram Наталії Горожанової)

Нагадаємо, що Наталія Горожанова стала широко відома завдяки участі в четвертому сезоні шоу "Холостяк" зі співаком Олексієм Воробйовим. Наталя дійшла до фіналу, проте так і не отримала каблучку. Горожанова не змогла зізнатися в коханні Олексію, тому що хотіла дізнатися його трохи краще. Воробйова це не влаштувало, і в фіналі він вирішив залишитися один.

Як повідомляв OBOZREVATEL, телеведуча Настя Івлєєва та її чоловік співак Елджей повідомили про те, що захворіли на коронавірус. З ними проживала також її мама – вона в групі ризику.