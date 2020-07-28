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Вагітна учасниця російського "Холостяка" заразилася коронавірусом

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Люди
2,1 т.
Вагітна учасниця російського 'Холостяка' заразилася коронавірусом

Вагітна учасниця "Холостяка" Наталія Горожанова заразилася коронавірусом (Instagram Наталії Горожанової).

Вагітна ексучасниця російського шоу "Холостяк" з Олексієм Воробйовим Наталія Горожанова заразилася коронавірусом.

Про це 31-річна жінка розповіла на особистій сторінці в Instagram. За словами Наталії, почалося все зі звичайного нежитю і часткової втрати нюху. Однак лікаря вона викликала тільки після того, як її температура серйозно піднялася, а самопочуття погіршилося.

"Почалося все поступово. Першим з'явився нежить. Після – часткова втрата нюху. Але таке бувало і при звичайній застуді, тому не панікувала і не поспішала до лікарів та за аналізами. Коли нюх пропав повністю і температура піднялася до 38, стало тяжко: кістки ломило, очі сльозилися. Викликала швидку. Приїхали, поміряли температуру, тиск, перевірили кисень в крові й на основі останнього сказали, що треба їхати робити КТ, адже є всі ознаки корони. Я спочатку опиралася, говорила, що всі вдома лікуються і я зможу, але бригада швидкої мене переконала у зворотному зробивши пару дзвінків лікарям, де на гучного зв'язку я почула дійсно важливі та незаперечні аргументи до госпіталізації", – зазначила Горожанова.

Вагітна учасниця "Холостяка" Наталія Горожанова заразилася коронавірусом (Instagram Наталії Горожанової)

Вагітна учасниця "Холостяка" Наталія Горожанова заразилася коронавірусом (Instagram Наталії Горожанової)

Вона також додала, що в лікарні її відправили на комп'ютерну томографію, щоб перевірити легені. Як результат – двостороння пневмонія.

"КТ показав двосторонню пневмонію. Початкова стадія. На такій стадії не госпіталізують, а лікуються вдома, але знову ж таки не в моєму стані", – заявила жінка.

Вагітна учасниця "Холостяка" Наталія Горожанова заразилася коронавірусом (Instagram Наталії Горожанової)

Вагітна учасниця "Холостяка" Наталія Горожанова заразилася коронавірусом (Instagram Наталії Горожанової)

Горожанова зазначила: попри вагітність, вона не переживає за результат хвороби. Жінка перебуває під наглядом медиків, які капають вітаміни, колють антибіотики й постійно вимірюють рівень кисню в крові.

Вагітна учасниця "Холостяка" Наталія Горожанова заразилася коронавірусом (Instagram Наталії Горожанової)

Вагітна учасниця "Холостяка" Наталія Горожанова заразилася коронавірусом (Instagram Наталії Горожанової)

Нагадаємо, що Наталія Горожанова стала широко відома завдяки участі в четвертому сезоні шоу "Холостяк" зі співаком Олексієм Воробйовим. Наталя дійшла до фіналу, проте так і не отримала каблучку. Горожанова не змогла зізнатися в коханні Олексію, тому що хотіла дізнатися його трохи краще. Воробйова це не влаштувало, і в фіналі він вирішив залишитися один.

Як повідомляв OBOZREVATEL, телеведуча Настя Івлєєва та її чоловік співак Елджей повідомили про те, що захворіли на коронавірус. З ними проживала також її мама – вона в групі ризику.

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