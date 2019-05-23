"Вагітна?" У мережі ажіотаж через фігуру Каменських

Довгоочікуване весілля Потапа (Олексія Потапенка) і поп-діви Насті Каменських (NK) буквально підірвало соціальні мережі, а користувачі почали помічати дивні деталі.

Зокрема, під час прямої трансляції Олі Полякової в мережі звернули увагу на фігуру нареченої, яка разом з нареченим кілька місяців наполегливо приводила себе в форму.

У коментарях до відео шанувальники помітили, що Каменських виглядає не худенькою, через що вчергове понеслися чутки, що артистка вагітна.

"Каменських вагітна! Видно животик", "Вагітна? Напевно так, живіт округлився", "Настя вагітна?", "Потап взагалі не худий", – прокоментували в мережі.

Каменських і Потапенко після церемонії fan_potap_nastya

Користувачі запідозрили Каменських у вагітності

Що примітно, зовсім нещодавно на знімках Каменських демонструвала дуже струнку фігуру, тому є ймовірність, що ілюзію круглого живота насправді створила весільна сукня. До слова, вбрання Насті багато хто гідно оцінив.

"Як приємно бачити Настю в сукні такого крою, плечі закриті, виріз не вульгарний, довжина в підлогу, чудово", "Сукня гарна! Яка тканина", – додали в мережі.

MOZGI Ent.

reiband / Instagram

Нагадаємо, що шанувальники неодноразово підозрювали артистку в вагітності, хоча сама вона заявляла, що ніколи в житті не народжувала. А пізніше "бальзам на душу" фанатам пролила зізнанням, що хоче дітей і обов'язково досягне своєї мети.

Настя Каменських Instagram@kamenskux

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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