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"Вагітна?" У мережі ажіотаж через фігуру Каменських

27.5тЧитати матеріал російською

Довгоочікуване весілля Потапа (Олексія Потапенка) і поп-діви Насті Каменських (NK) буквально підірвало соціальні мережі, а користувачі почали помічати дивні деталі.

Зокрема, під час прямої трансляції Олі Полякової в мережі звернули увагу на фігуру нареченої, яка разом з нареченим кілька місяців наполегливо приводила себе в форму.

У коментарях до відео шанувальники помітили, що Каменських виглядає не худенькою, через що вчергове понеслися чутки, що артистка вагітна.

"Каменських вагітна! Видно животик", "Вагітна? Напевно так, живіт округлився", "Настя вагітна?", "Потап взагалі не худий", – прокоментували в мережі.

Каменських і Потапенко після церемонії

Каменських і Потапенко після церемонії

fan_potap_nastya

Користувачі запідозрили Каменських у вагітності

Користувачі запідозрили Каменських у вагітності

"Вагітна?" У мережі ажіотаж через фігуру Каменських
"Вагітна?" У мережі ажіотаж через фігуру Каменських
"Вагітна?" У мережі ажіотаж через фігуру Каменських

Що примітно, зовсім нещодавно на знімках Каменських демонструвала дуже струнку фігуру, тому є ймовірність, що ілюзію круглого живота насправді створила весільна сукня. До слова, вбрання Насті багато хто гідно оцінив.

"Як приємно бачити Настю в сукні такого крою, плечі закриті, виріз не вульгарний, довжина в підлогу, чудово", "Сукня гарна! Яка тканина", – додали в мережі.

"Вагітна?" У мережі ажіотаж через фігуру Каменських

MOZGI Ent.

"Вагітна?" У мережі ажіотаж через фігуру Каменських

reiband / Instagram

"Вагітна?" У мережі ажіотаж через фігуру Каменських
"Вагітна?" У мережі ажіотаж через фігуру Каменських

Нагадаємо, що шанувальники неодноразово підозрювали артистку в вагітності, хоча сама вона заявляла, що ніколи в житті не народжувала. А пізніше "бальзам на душу" фанатам пролила зізнанням, що хоче дітей і обов'язково досягне своєї мети.

Настя Каменських

Настя Каменських

Instagram@kamenskux

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Настя Каменських (NK)Олексій Потапенко (Потап)
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
весілляшоу-бизнеспліткичуткивагітність
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Лещов Юрий
Лещов Юрий
Стареют отроки!😁
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