Вагітна супермодель схвилювала мережу абсолютно голими фото

Відома топ-модель Тіна Кунакі, яка на сьогоднішній день знаходиться на останніх термінах вагітності, розбурхала своїх фанатів оголеними фотографіями.

Незадовго до народження свого первістка від чоловіка, французького кіноактора Венсана Каселла, Тіна Кунакі знялася абсолютно голою у відвертій фотосесії для французького глянцевого журналу "Photo". Знімками модель поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Тіна кунаки Фото: instagram.com/tinakunakey

Тіна кунаки Фото: instagram.com/tinakunakey

Тіна кунаки Фото: instagram.com/tinakunakey

Раніше OBOZREVATEL публікував оголені фотографії скандальної російської балерини Анастасії Волочкової, яка знялася для імпровізованої фотосесії в лазні.

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