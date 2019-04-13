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Вагітна супермодель схвилювала мережу абсолютно голими фото

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Відома топ-модель Тіна Кунакі, яка на сьогоднішній день знаходиться на останніх термінах вагітності, розбурхала своїх фанатів оголеними фотографіями.

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Незадовго до народження свого первістка від чоловіка, французького кіноактора Венсана Каселла, Тіна Кунакі знялася абсолютно голою у відвертій фотосесії для французького глянцевого журналу "Photo". Знімками модель поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Тіна кунаки

Тіна кунаки

Фото: instagram.com/tinakunakey

Тіна кунаки

Тіна кунаки

Фото: instagram.com/tinakunakey

Тіна кунаки

Тіна кунаки

Фото: instagram.com/tinakunakey

Раніше OBOZREVATEL публікував оголені фотографії скандальної російської балерини Анастасії Волочкової, яка знялася для імпровізованої фотосесії в лазні.

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Особа
Тіна Кунакі
Теги
модельфотографиифотосессіяеротика
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