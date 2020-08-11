Вагітна співачка Тарабарова розкрила стать майбутньої дитини

30-річна українська співачка Світлана Тарабарова, яка вдруге стане мамою, поділилася з шанувальниками радісною новиною. Артистка повідомила, що чекає на дівчинку.

Відповідним зізнанням артистка поділилася на особистій сторінці в Instagram. Зірка опублікувала фото, на якому позує в яскравій жовтій сукні на фоні раритетної автівки (знімок дивіться нижче).

"Так! У нас буде дівчинка. Ми мріяли про неї, і на УЗД, коли дізналися, – я плакала від щастя", – розповіла співачка.

Тарабарова вагітна дівчинкою Instagram @tarabarova

Фоловери зраділи за Тарабарову та залишили під публікацією безліч приємних коментарів.

"Щирі вітання! Від самого початку була впевнена, що буде дівчинка", "Вітаю! Нехай росте гарна та щаслива! Всього найкращого", "Легких родів! Нехай дівчинка росте здоровенька на радість батькам і братику", – написали в коментарях.

Скриншот коментарів Instagram @tarabarova

Скриншот коментарів Instagram @tarabarova

Відзначимо, майбутня дитина стане другою для Світлани та її чоловіка Олексія Бондаря: восени 2018 року в пари народився первісток, син Іван.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше переможниця п'ятого сезону шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова, яка вагітна вдруге, зізналася, що разом з чоловіком Іваном Хомячуком чекають на сина.