Вагітна переможниця "Танців з зірками" розкрила стать та ім'я майбутньої дитини

Переможниця п'ятого сезону шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова, яка вагітна вдруге, поділилася з шанувальниками радісною новиною. Хореографиня зізналася, що разом з чоловіком Іваном Хомячуком чекають на сина.

На своїй сторінці в Instagram Гвоздьова виклала фото, на якому позує оголеною, а вагітний животик прикриває довгою рожевою накидкою. Також танцівниця опублікувала відео, яке зробила під час УЗД.

"Сьогодні хвилюючий момент, я дізналася стать нашої дитини. І це буде хлопчик! Ось він! Клас!" – прокоментувала 31-річна Ілона.

Ілона Гвоздьова розкрила стать та ім'я майбутньої дитини Instagram @ilonagvozdeva

Відзначимо, що подружжя також виховує чотирирічну доньку Валерію. Раніше артистка розповіла, що вони з чоловіком вирішили назвати малюка Домінік. Ім'я пов'язане з відпочинком пари в Домінікані, адже тоді Гвоздьова почала підозрювати про свій стан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ілона Гвоздьова похвалилася пікантним фото, на якому позувала в бікіні, лежачи біля басейну.