МоваЯзык

Топтеми:

Вагітна переможниця "Танців з зірками" розкрила стать та ім'я майбутньої дитини

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
2,5 т.
Ілона Гвоздьова розкрила стать та ім'я майбутньої дитини

Ілона Гвоздьова розкрила стать та ім'я майбутньої дитини. 24 Канал

Переможниця п'ятого сезону шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова, яка вагітна вдруге, поділилася з шанувальниками радісною новиною. Хореографиня зізналася, що разом з чоловіком Іваном Хомячуком чекають на сина.

На своїй сторінці в Instagram Гвоздьова виклала фото, на якому позує оголеною, а вагітний животик прикриває довгою рожевою накидкою. Також танцівниця опублікувала відео, яке зробила під час УЗД.

"Сьогодні хвилюючий момент, я дізналася стать нашої дитини. І це буде хлопчик! Ось він! Клас!" – прокоментувала 31-річна Ілона.

Ілона Гвоздьова розкрила стать та ім'я майбутньої дитини

Ілона Гвоздьова розкрила стать та ім'я майбутньої дитини Instagram @ilonagvozdeva

Відзначимо, що подружжя також виховує чотирирічну доньку Валерію. Раніше артистка розповіла, що вони з чоловіком вирішили назвати малюка Домінік. Ім'я пов'язане з відпочинком пари в Домінікані, адже тоді Гвоздьова почала підозрювати про свій стан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ілона Гвоздьова похвалилася пікантним фото, на якому позувала в бікіні, лежачи біля басейну.

УкраїнавагітністьТанці з зірками
Поділитися в Facebook
  2. Шоу
  3. Люди