Вагітна? Каменських вперше прокоментувала чутки

Українська поп-діва Настя Каменських (NK) вирішила розвіяти всі чутки про вагітність, заявивши, що просто об'їлася під час медового місяця.

В сюжеті ТСН йдеться, що зізнання співачка зробила під час свого першого концерту в якості заміжньої жінки, який вона дала в одному з нічних клубів Києва (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Приводом масових обговорень "цікавого положення" Каменських з'явилися, коли вона з Потапом (Олексієм Потапенком) вирушила до Туреччини. Кожен день вони радували шанувальників свіжими знімками в купальниках.

Перший концерт Насті Каменських після медового місяця скріншот

Фоловери в помітили, що улюблена співачка набрала вагу, що наштовхнуло на думку про вагітність. Журналісти опитали шанувальників у клубі. Багато хто заявив, що артистам вже пора задуматися про дітей. Також коментар дала екстрасенс, яка сказала, що не відчуває життя у Каменських.

В кінці заходу вона все ж вирішила відповісти на питання, що хвилювало багатьох фанатів на концерті.

"Всі пишуть, що я вагітна. Але я не вагітна, я просто була в Туреччині і обжерлася", – зізналася вона, порадивши жінкам, які знайшли коханого, тримати його за "горішки" і не відпускати.

Instagram@kamenskux

Каменських і Потап в медовому місяці Instagram@kamenskux

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