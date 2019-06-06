Вагітна? Каменських вперше прокоментувала чутки

Українська поп-діва Настя Каменських (NK) вирішила розвіяти всі чутки про вагітність, заявивши, що просто об'їлася під час медового місяця.
В сюжеті ТСН йдеться, що зізнання співачка зробила під час свого першого концерту в якості заміжньої жінки, який вона дала в одному з нічних клубів Києва (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).
Приводом масових обговорень "цікавого положення" Каменських з'явилися, коли вона з Потапом (Олексієм Потапенком) вирушила до Туреччини. Кожен день вони радували шанувальників свіжими знімками в купальниках.
Перший концерт Насті Каменських після медового місяця
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Фоловери в помітили, що улюблена співачка набрала вагу, що наштовхнуло на думку про вагітність. Журналісти опитали шанувальників у клубі. Багато хто заявив, що артистам вже пора задуматися про дітей. Також коментар дала екстрасенс, яка сказала, що не відчуває життя у Каменських.
В кінці заходу вона все ж вирішила відповісти на питання, що хвилювало багатьох фанатів на концерті.
"Всі пишуть, що я вагітна. Але я не вагітна, я просто була в Туреччині і обжерлася", – зізналася вона, порадивши жінкам, які знайшли коханого, тримати його за "горішки" і не відпускати.
Instagram@kamenskux
Каменських і Потап в медовому місяці
Instagram@kamenskux
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В мережі давно ходили чутки, що між Потапом і Настею Каменських є роман. У жовтні 2017-го вони повідомили, що ставлять спільну діяльність на паузу.
У вересні 2018 року артисти одночасно похвалилися фото з Майамі, а в серпні вирушили разом у відпустку до Італії. Каменських періодично з'являлася на публіці з кільцем, що нагадувало обручку.
До останнього пара приховувала свої стосунки від публіки. Історію їхнього кохання читайте за посиланням.
23 травня відбулася довгоочікувана весілля Каменських і Потапенко, на якій були присутні больш сотні гостей і знаменитостей.
Після цього вони вирушили до Туреччини в медовий місяць, звідки радували шанувальників численними знімками.
3 червня стало відомо, що парочка була змушена повернутися з медового місяця.
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