Вагітна Ілона Гвоздьова про шоу "Танці з зірками" і критику: собака гавкає – караван іде, це моє життя
Українська хореографиня Ілона Гвоздьова, яка наразі перебуває на останніх термінах вагітності, нерідко дивує шанувальників своїми несподіваними заявами.
Вагітна танцівниця не стала відмовлятися від участі в шоу "Танці з зірками", яке стартувало 30 серпня. Вона виступила з ведучим Дмитром Танковичем і спровокувала бурхливі суперечки в мережі.
В ексклюзивному інтерв'ю для OBOZREVATEL Ілона Гвоздьова розповіла, чи важко їй виступати в шоу "Танці з зірками". Також зірка поділилася подробицями про свою вагітність і про те, як буде поєднувати роботу і виховання двох дітей.
Всі подробиці першого ефіру шоу "Танці з зірками 2020" читайте на OBOZREVATEL.
– Розкажіть, чи змінила якось вас друга вагітність? Як почуваєтеся на останніх термінах?
– Через 5 років друга вагітність, звичайно, відрізняється від першої. Фізично і морально сприймається все трохи складніше, тепер подвійна відповідальність. Нас переповнюють емоції, оскільки дуже хотіли синочка і вийшло так, як бажали, тепер у нас класична сім'я (мама, тато, дочка, син). Радує, що під час другої вагітності я набрала всього 16 кг, оскільки зі старшою донькою я набрала +30 кг. З другим малюком токсикозу немає і не було, але печія жахливо набридає. Сім'я й улюблена робота допомагають гарному протіканню моєї вагітності, позитивні емоції і рух не дають входити в депресивний стан, тому ми з нетерпінням чекаємо появи нашого малюка.
– З якими проблемами і труднощами ви зіткнулися під час вагітності? Адже ви неодноразово казали, що вагітність – це не хвороба.
– На своєму прикладі можу з точністю сказати, що вагітність – це не хвороба. Я постійно в русі, танцюю, виховую доньку, роблю домашню роботу, виконую всі ті ж функції, що і звичайна жінка в звичайному стані. Звісно, кожен організм і випадки індивідуальні, але загалом, усе залежить від внутрішнього настрою і від того, як саме жінка почувається.
Є, звичайно, і свої труднощі, особливо на останніх місяцях вагітності: набряки, важкість у спині, печія, іноді зміна настрою, але все це можна пережити, якщо дивитися на це позитивно і використовувати допоміжні засоби для уникнення стресу.
– Ви планували вагітність? Як ви дізналися, що скоро станете мамою вдруге?
– Ми планували і першу, і другу вагітність, усвідомлено підійшли до процесу і, як бачите, результат не змусив себе довго чекати. Взимку ми з сім'єю відпочивали в Домінікані і тоді-то з чоловіком вирішили, що прийшов час подумати про поповнення в родині, тим більше, що атмосфера сприяла цьому. Після повернення до Києва я вже розуміла, що повернулися ми не одні і тепер нас у родині буде на одну людинку більше.
– Розкажіть, як поєднуєте вагітність і фізичні навантаження. Ваш лікар схвалив заняття танцями?
– Оскільки я веду дуже активний спосіб життя і загалом завжди у будь-якому стані танцюю, ні перша, ні друга вагітність не стала для мене перешкодою.
Звичайно ж, активність я знизила, і тренуюся виключно під наглядом свого лікаря. Також він схвалив заняття танцями, вніс свої корективи в тренувальний режим, за що я йому вдячна. Лікар сказав, що навіть корисно танцювати, якщо немає протипоказань. Адже танці – це перш за все емоції, а позитивні емоції під час вагітності тільки покращують загальний стан жінки і плоду.
– Наскільки важко вам було виступати в першому ефірі шоу "Танці з зірками"? І чи будуть надалі на паркеті складні підтримки? Чи не боїтеся ви нанести собі випадково травму?
– Виступали на куражі. Підтримок, звичайно ж, не буде, всі танці будуть виконуватися виключно в межах допустимого для мого стану, але це не означає, що можна буде легко виключити мого партнера Дмитра Танковича зі списку конкурентів. Моя вагітність ніяк не відбивається на працездатності мого партнера, я б навіть сказала навпаки, він працює за нас усіх.
І, в кінцевому підсумку, танець будується не тільки на підтримках, важлива історія, образи, танцювальна лексика, а підтримки всього лише підсилюють загальний ефект. Так що, думаю, ми і без них зможемо дивувати і радувати наших глядачів.
– Як відреагували на критику тих, хто не схвалив ваш вибір брати участь у шоу "Танці з зірками"?
– Критика була, є і буде завжди. Скільки людей – стільки і думок, якби я постійно реагувала на критику на свою адресу, тоді б ніколи не досягла всього того, що маю зараз. Як кажуть: "Собака гавкає – караван іде". Моє життя – мій вибір!
– Якщо не секрет, де плануєте народжувати?
– Народжувати буду в пологовому будинку Адоніс, оскільки за численними відгуками і результатами пошуку пологових будинків, цей став для мене найкращим варіантом. Він відповідає всім стандартам і моїм запитам, також має професійний склад лікарів і необхідне обладнання. Атмосфера цього пологового будинку дуже приємна і налаштовує на появу нового життя.
– Як будете поєднувати роботу з сім'єю? Чи готові ви пожертвувати кар'єрою заради сім'ї?
– Поєднувати буду так само, як і з першою дитиною. Звичайно, перший час, поки малюк буде на грудному вигодовуванні, більшу частину часу проводитиму вдома, але роботу ніхто не скасовував і особистісний ріст теж.
Я вважаю, що з появою дітей, моє життя не закінчується, а просто злегка видозмінюється. Добре, коли є бабусі, няні і можна іноді на них покладатися. А свій вільний час використовувати з користю для себе і свого розвитку. Знаєте, мені загалом не дуже подобається слово "жертва", тим більше, що приношення себе в жертву, часто не виправдовує надії й очікування. Немає потреби ніким і нічим жертвувати, потрібно жити в задоволення і у гармонії з собою та навколишнім світом. Щаслива мама – щасливі всі!
– Що б ви могли порадити майбутнім батькам, як мама зі стажем?
– Максимально позитивного настрою, віри в себе, більше думати про свою сім'ю, а не про те, що скажуть люди, і, звичайно ж, здоров'я всім.
Як виступили Ілона Гвоздьова та Дмитро Танкович у першому ефірі "Танців з зірками": дивитися відео онлайн
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, раніше вагітну хореографиню Ілону Гвоздьову розкритикували в мережі за те, що вона бере участь у новому сезоні шоу "Танці з зірками".