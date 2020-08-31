Вагітна Гвоздьова станцювала у шоу "Танці з зірками": в мережі розгорілися суперечки

Українська хореографиня і учасниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова вагітною виступила в першому прямому ефірі разом з ведучим Дмитром Танковичем. Пара станцювала запальний ча-ча-ча і викликала суперечки в мережі.

Так, Гвоздьова вийшла на паркет, будучи на восьмому місяці вагітності. Користувачі мережі розкритикували її, так як, на їхню думку, участь в проекті може нашкодити дитині. Відео з виступом Танковича і Гвоздьової опубліковано на YouTube (щоб подивитися, доскролльте новину до кінця).

Всі подробиці першого ефіру шоу "Танці з зірками 2020" читайте на OBOZREVATEL.

Ілона Гвоздьова на восьмому місяці вагітності станцювала ча-ча-ча YouTube (скріншот відео)

Інші ж користувачі відзначили, що Гвоздьова пішла на "Танці" тільки заради піару. Однак, знайшлися і ті, хто підтримав артистку вказавши, що якщо вона себе добре почуває, то може без побоювання продовжувати танцювати.

Сама ж Ілона підкреслила, що спорт і танці допомагають їй підтримувати себе у формі. Більш того, під час тренувань за Гвоздьовою постійно спостерігав лікар.

Гвоздьова вагітна станцювала на проекті YouTube (скріншот відео)

Журі шоу "Танці з зірками" похвалило артистку за сміливість, а участь в проекті назвало "подвигом". Втім, це ніяк не вплинуло на оцінки журі: пара отримала 7 балів від Григорія Чапкіса, і по 6 балів від Катерини Кухар і Влада Ями (19 балів з 30 можливих).

Деякі користувачі розкритикували Гвоздьову YouTube

Думки у мережі розділилися YouTube

Ілону Гвоздьову розкритикували за танці на восьмому місяці вагітності YouTube

Реакція мережі на виступ Гвоздьової і Танковича YouTube

Відзначимо, це єдиний випадок у всьому світі, коли в шоу формату "Танці з зірками" бере участь вагітна танцівниця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дві пари повноцінно не змогли взяти участь в першому ефірі нового сезону "Танців з зірками" – учасниці та їх партнери захворіли коронавірусом. Так, позитивні тести на COVID-19 отримали телеведуча Ольга Фреймут і актриса Дарина Петрожицька. Також коронавірусом перехворіли і їхні партнери Ілля Падзіна та Ігор Гелуненко.